Lo straordinario successo di “Dronero: un borgo ritrovato”

Alla scoperta delle ville nobiliari della città. La quinta edizione di “Dronero: un borgo ritrovato”, iniziativa promossa e realizzata dall’associazione Dronero Cult, è stata un vero successo.

Più di 30 volontari, oltre 15 tra enti, istituzioni e associazioni coinvolti, più di 560 visitatori complessivi tra sabato 1 e domenica 2 luglio, senza contare gli eventi collaterali.

Incontriamo il presidente di Dronero Cult Matteo Ferrione: “Il successo di un evento come questo difficilmente si misura in cifre - commenta emozionato - Dicono molto di più l’entusiasmo ed il clima di festa che si sono respirati in questi giorni tra le vie del centro storico. Cinque anni dopo l'ultima edizione (del 2018) non poteva essere più calorosa l'accoglienza del pubblico e degli affezionati proprietari delle dimore storiche droneresi.”

L’inaugurazione sabato mattina a Villar San Costanzo, all’interno di Villa Sofia. Complice il clima estivo che non ha tradito le previsioni, "Un borgo ritrovato" si è confermato un appuntamento atteso e partecipato: due giorni in cui le persone hanno potuto ammirare vicoli, giardini, cortili e scorci inediti, per ripercorrere la storia secolare e la bellezza intatta nel tempo. Ville che raccontano di famiglie, ma soprattutto di un legame con Dronero che si tramanda, di generazione in generazione.





“Il primo ringraziamento va ai proprietari delle dimore - continua Matteo Ferrione - che hanno accettato, anche quest'anno, di spalancare la porta sulla città e che desidero elencare una ad una: Casa Lombardi, Palazzo Blanchi di Roascio, Palazzo Valfrè, Palazzo Ponza di San Martino (Faà di Bruno), Villa Resplendino, Villa Santa Croce e villa Sofia.”

Nella loro cornice unica, tra giardini ombreggiati e sontuosi saloni interni, in ogni dimora i visitatori hanno potuto ascoltare le precise spiegazioni dei volontari dell’associazione, alternate a performance attoriali attorno alle figure dei droneresi illustri (interpreti: Paola Barbero, Adriano Aimar, Enrico Gallo, Claudia Gertosio), musicali (i flautisti Giorgia Alice Arneodo e Simone Roggio) e, novità di questa edizione, l'apprezzatissimo intervento di Alessio Giusti sulla storia degli stemmi araldici delle casate nobiliari.

“Gli artisti attraverso la loro straordinaria bravura hanno saputo risaltare al meglio l’iniziativa. Desidero ringraziare tutti di cuore. Un grazie anche alle collaborazioni. Grazie alle collaborazioni inedite, come quella con il Prof. Luca Cerelli e gli allievi della banda musicale S. Luigi, nonché con i ragazzi della cooperativa Noau che hanno animato Il borgo dei ragazzi nel pomeriggio di sabato, ed anche a quelle ormai collaudate, con la Pro Loco dronerese, i cui ragazzi sono stati ideatori e animatori del "Borgo al Ballo", Espaci Occitan con il prestito della mostra fotografica Maramàn e il Museo Mallé per averci nuovamente aperto le porte. Tutto questo ha confermato la bontà di quel metodo di progettazione condiviso degli eventi culturali e ricreativi che Dronero Cult da sempre promuove.”

Al Museo Mallé, un tempo casa della famiglia Mallé, è terminato il giro delle dimore. Qui i visitatori hanno potuto ammirare non soltanto le opere della collezione permanente, lascito di Luigi Mallé, ma anche la mostra temporanea di Xavier de Maistre “Il salto dell’acciuga e altre storie. Acqueforti di Xavier de Maistre”, che ripercorre i tre principali cicli tematici: le dimore storiche, gli alberi e gli animali. Nelle sale allestite è stata ospite l’artista Alina la burattinaia, Alina Niborski, con uno spettacolo per grandi e piccini: un delizioso omaggio alla storica tradizione degli acciugai con Charly il topo Anciue ed il suo carretto di acciughe.





“I droneresi (e non solo loro) ci hanno ricompensato come meglio non potevano degli sforzi organizzativi dei mesi scorsi. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'infaticabile impegno degli oltre trenta volontari di Dronero Cult (e non solo) che, tra veterani e nuove leve, a vario titolo, hanno contribuito all'ottima riuscita dell'evento. Voglio ringraziarli e citarli uno ad uno: Mattia, Francesco, Noemi, Valeria, Francesca, Martina, Cristina, Ilenia, Eleonora, Daniela, Pierluigi, Cecilia, Francesca, Laila, Luca, Lorenza, Annalisa, Giampiero, Cristina, Simone, Jeremy, Marta, Alessia, Hakim, Matteo, Celeste, Francesca, Luca, Alberto, Nicole, Elena, Gianni.





Venendo ai sostenitori e finanziatori del progetto, strategico e fondamentale nella pianificazione si è rivelato il sostegno della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, cui si è aggiunto, anche per questa edizione, il contributo della Banca di Cara- glio. Un ringraziamento va poi a tutti gli enti e le istituzioni che hanno sostenuto e patrocinato l'iniziativa: in primis la Città di Dronero, quindi l'Unione Montana Valle Maira e la Provincia di Cuneo, ai quali si è affiancato il supporto nella comunicazione dell'ATL cuneese e del Consorzio turistico Valle Maira, quest'ultimo impegnato anche nella gestione delle prenotazioni.





Un affettuoso grazie per il sostegno e la collaborazione va poi a Laila Cavallo per la sua professionalità nelle attività con i bambini, a Roberto Beltramo e Diego Crestani per i preziosi scatti fotografici gentilmente concessi alla nostra associazione e che saranno per noi prezioso ricordo, all'associazione dei commercianti Il Bottegone per il coinvolgimento degli esercenti, al Comitato di Dronero della Croce Rossa Italiana per il distacco dei volontari lungo i percorsi, a Santibriganti teatro e a Mr. Gera/Gera Circus per lo spet- tacolo di teatro di strada che ha preceduto l’apertura delle visite nella serata di venerdì sera.





Il supporto logistico per l'allestimento ed il trasporto del materiale è stato fornito gratuitamente dalla ditta dronerese Morre Servizi e una menzione speciale, infine, desidero riservarla al partenariato con Terres Monviso e con il Festival Occit'Amo, che ha contributo a portare a Dronero, nella serata di domenica 2 luglio, a conclusione di una splendida giornata, lo spettacolo musicale di due protagonisti assoluti della scena jazz internazionale: Paolo Fresu e Omar Sosa. Non avremmo saputo immaginare miglior conclusione per un fine settimana dedicato alla cultura e alla bellezza di questo territorio.