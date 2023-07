Mercoledì 12 luglio per la rassegna albese "Teatro all’arena" va in scena “Faccia un’altra faccia” con Tiziana Foschi e Antonio Pisu

Terzo appuntamento per la rassegna Teatro all’Arena a cura del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba: mercoledì 12 luglio 2023, alle ore 21.00, l’Arena Guido Sacerdote (ingresso da via Accademia) ospita lo spettacolo “Faccia un’altra faccia” di e con Tiziana Foschi e Antonio Pisu.





Tiziana Foschi (ex Premiata Ditta) gioca con parrucche, abiti e costumi, tantissimo con il linguaggio del corpo - della faccia soprattutto - ma anche con le parole. Un gioco che conduce con maestria, dispensando ilarità e qualche nozione tecnica su come si costruisce un personaggio. Accanto a lei Antonio Pisu, che è anche il regista dello show, ne accompagna le trasformazioni con una chitarra e qualche canzone.

Uno spettacolo comico che cerca non solo di suscitare le risate del pubblico, ma anche di stimolare ricordi e pensieri, partendo dalla faccia della protagonista che, come dice lei stessa, “è l’unica zona del corpo a mostrarsi nuda”.

Scrive la Foschi nelle note dello spettacolo: “Le mie sono facce che in scena si amplificano, diventano grottesche pur di strappare una risata, e in platea ognuno riconosce il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai se stesso. È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare. Del resto le storie di uomini e di donne sono sempre state il bersaglio della mia curiosità e il trasformismo l’abito ideale alla mia timidezza. Le facce che metto in scena sono proiezioni di realismo, sono facce contemporanee, che raccontano l’attualità, ma anche facce di sogno cinico e garbato. Sono i tanti connotati che ho.”

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su teatrosocialebusca.eventbrite.com.





La rassegna prosegue mercoledì 19 luglio con il quintetto Amemanera in concerto insieme all’orchestra d’archi del maestro Aldo Sardo e mercoledì 26 luglio con “Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco” della compagnia Stivalaccio Teatro.