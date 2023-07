Oasi Giovani installerà un impianto fotovoltaico sui tetti dell'asilo Gullino di Savigliano

Sono ai nastri di partenza i lavori della nuova Comunità energetica che sta per sorgere a Savigliano, pensata e progettata da Oasi Giovani. Sui tetti dell'asilo “Gullino”, di proprietà dell'ente benefico, sta per essere installato un impianto fotovoltaico, che metterà in rete l'energia di diverse realtà saviglianesi.

La Comunità vedrà la luce grazie a due contributi, uno di 45.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed un altro di 40.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

Quella prevista è l'installazione di un impianto con una potenza produttiva da 73 kw. Ad usufruire dell'energia prodotta saranno i soci fondatori, e cioè Oasi Giovani con i suoi tanti servizi, il Cnos Fap e la parrocchia di San Pietro. In considerazione dell'importante contributo assegnato, è stato proposto alla Fondazione Crs di entrare quale socio fondatore.





Il funzionamento delle Comunità energetiche è piuttosto semplice. Gse – ovvero il Gestore dei Servizi Energetici, l'ente che gestisce la produzione di energia alternativa – riconosce un incentivo proporzionato alla quantità di energia utilizzata. L'importante è che questa venga consumata nel momento in cui viene prodotta.

Il completamento della Comunità energetica presso l'asilo Gullino è previsto nei prossimi mesi.

"I rincari energetici degli ultimi tempi – afferma il presidente Gianfranco Saglione – ci hanno insegnato più che mai quanto sia importante cercare di gestire al meglio le risorse energetiche, senza sprechi. Queste Comunità, in grande diffusione, sono la nuova frontiera della produzione energetica, e ci è sembrato doveroso non lasciarci scappare un'opportunità del genere. Opportunità con cui il nostro ente si apre al territorio, nel segno dell'ecologia e dell'ambiente".