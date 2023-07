Oggi, 6 luglio, partono i saldi! Consigli sempre utili

Al mio tre scatenate il bancomat, arrivano i saldi! Scattano oggi, giovedì 6 luglio, e avranno una durata di 8 settimane, quindi fino al 30 agosto. Vabbè, tanto a settembre saranno rimasti giusto i bermuda XXXXL. Come sappiamo, è la rapidità a fare la differenza.

Altra cosa: i prodotti in saldo devono essere separati da quelli in vendita a prezzo normale, o comunque bisogna piazzare dei cartelli ben chiari per specificare la differenza. Se il prodotto per qualche motivo risultasse difettoso, potete farvelo sostituire senza problemi con un altro articolo sano, oppure chiedere il rimborso del cash. In ogni caso, scontrino sempre presente. Non per niente, questo è il primo dei dieci consigli del Codacons in vista dei saldi, consigli che è sempre bene tenere a mente per non farsi fregare alla grandissima. Vai col recap.