Revocata la zona rossa: via Grandis a Borgo San Dalmazzo torna transitabile da venerdì 7 luglio

A partire dalle ore 12 di venerdì 7 luglio sarà nuovamente possibile percorrere Via Grandis che era chiusa al transito veicolare e pedonale dal 13 agosto 2019 a causa di un cedimento strutturale di alcuni immobili dovuto - secondo la perizia redatta dal Consulente Tecnico d'Ufficio incaricato dal Tribunale - ad una anomalia del terreno che induce a pensare alla presenza di fenomeni di natura carsica.

Con le ordinanze n. 92 e 93 emesse dagli uffici comunali è stata revocata la “zona rossa” ed è stato ordinato il ripristino della circolazione stradale con senso unico di marcia eliminando il semaforo e riaprendo il tratto fino a Via Roma.

"A un anno all'insediamento della nostra Amministrazione - riferisce la Sindaca Roberta Robbione - e in linea con quanto avevamo scritto nel nostro programma, siamo finalmente nella condizione di restituire alle cittadine, ai cittadini, ai turisti e alle attività commerciali borgarine questa importante porzione del centro storico.

Siamo ripartiti da zero, ci abbiamo creduto fino in fondo e con noi tante persone che ringrazio di cuore. Abbiamo lavorato senza sosta con l'Avvocato Dogliani per definire tutti gli aspetti legali con le varie parti interessate, con la giunta, gli uffici urbanistica e lavori pubblici abbiamo messo a punto i vari delicati passaggi e sono stati eseguiti i lavori di demolizione che hanno così eliminato la situazione di pericolo.

In autunno sarà necessaria una nuova chiusura di alcuni giorni per consentire i lavori sulla bealera, a carico del Consorzio Irriguo Bealera Nuova. Abbiamo deciso di programmare gli interventi in autunno per non interferire adesso con il prezioso lavoro degli agricoltori. Si tratterà di una chiusura di pochi giorni, nel frattempo stiamo progettando la riqualificazione dell'area. Ora l’importante era garantire la riapertura della strada, ridare vita al centro storico, uscire dalla situazione di stallo che si era creata in questi anni".

“E' stato fatto un grande lavoro di squadra – spiega la vice sindaca Clelia Imberti che ha seguito l’iter amministrativo della vicenda - siamo davvero contenti. Non è stato facile, abbiamo dovuto contemperare tanti interessi. Come data di apertura ci eravamo prefissati la fine del 2023 e riusciamo ad anticipare di molti mesi. Sarà un momento importante per residenti e commercianti della zona. Ma anche per smaltire meglio il traffico della domenica”.

E’ inoltre programmata - sempre per venerdì 7 luglio - la riapertura al traffico della centralissima via don Mario Ghibaudo. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del centro storico è stata rinnovata la pavimentazione in porfido e facilitata la percorrenza pedonale mediante la realizzazione di marciapiedi a raso per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per dare il via alla prima delle quattro serate estive programmate in centro storico, si potranno dunque ritornare a percorrere due vie cittadine tanto amate e vissute dai borgarini.