Caccia all'affare anche a Cuneo: da oggi al via i saldi estivi in tutta la Granda [VIDEO]

Saldi. Hanno ancora un senso? Per i cuneesi pare proprio di sì. Quelli estivi sono scattati questa mattina 6 luglio. Negozi aperti anche in serata per uno shopping sotto le stelle.

Ma quanto spenderanno le famiglie? La Confcommercio stima una spesa media pari a 216 per famiglia, 95 procapite, con incremento del 5% per le temperature estive che hanno ritardato gli acquisti di abbigliamento prettamente estivo.

Si spera di rifarsi da oggi alla fine di agosto. E si conta anche sulla presenza dei turisti, attratti dai negozi del capoluogo.

Nel servizio di Barbara Simonelli e Cristina Mazzariello la voce dei cuneesi a caccia di affari