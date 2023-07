Su Alba, Langhe e Roero piovono palle da golf: decine di auto danneggiate con vetri infranti [FOTO E VIDEO]

Quaranta millimetri di pioggia in circa mezz’ora. È la quantità di acqua scesa in un lasso di tempo ravvicinatissimo, tra le 15 e le 16 di oggi, giovedì 6 luglio. Colpita particolarmente la zona di Alba e una vasta area tra Langhe e Roero .

La pioggia in molti casi si è trasformata in grandine che con particolare violenza si è abbattuta su questa porzione di territorio causando ingenti danni ancora da quantificare. Le dimensioni dei chicchi di giaccio in certi casi hanno raggiunto dimensioni importanti, anche più grandi di palle da golf.