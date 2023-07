Videosorveglianza, 152mila euro dal Ministero a Mondovì, il sindaco:"Riconosciuta la bontà del nostro progetto"

Ieri il Ministero dell'Interno ha pubblicato la graduatoria dei Comuni che otterranno il contributo ministeriale per l'implementazione dell'impianto di videosorveglianza.

Fra i 478 Comuni premiati c'è anche Mondovì, con oltre 152 mila euro

"Un fatto che testimonianza la bontà della progettualità che abbiamo presentato e che è stata sostenuta attraverso la firma del 'Patto per la Sicurezza' in Prefettura, avvenuta nei mesi scorsi." - afferma il sindaco Luca Robaldo - "Rispondiamo così alle tante esigenze rappresentate dai cittadini: da inizio legislatura abbiamo rinnovato l'impianto di videosorveglianza cittadino, complentandolo in alcune zone della città e queste risorse ci consentiranno di completarlo. Sono particolarmente soddisfatto perché quello della sicurezza è un tema al quale tengo molto".