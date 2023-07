Il coraggio di Issouf, l'unico a difendere il motociclista aggredito a Borgo: “Un dovere morale”

Sabato mattina era in Largo Argentera a Borgo San Dalmazzo per incontrare un amico. L'ha cercato al telefono perché ritardava, quando ha visto un furgone fermarsi e un uomo aggredire un motociclista con una mazza.

Non ci ha pensato due volte. Ha messo giù la chiamata e si è lanciato in difesa del centauro: “Non ho nemmeno pensato alla paura. L'ho fatto per dovere morale”.

A parlare è Issouf Dosso, 40 anni, originario della Costa d'Avorio, sposato con due figli, di mestiere fa l'operaio metalmeccanico. L'unico a intervenire nella violenta aggressione di sabato 1° luglio.

Nella colluttazione si è anche preso calci e pugni, riportando contusioni e ferite al volto e alle mani. È stato medicato al pronto soccorso di Cuneo.

L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 11, in una zona molto frequentata, davanti al bar Baudino. Alla base del cruento fatto una mancata precedenza, peraltro dell'aggressore nei confronti dell'aggredito, secondo la versione del motociclista. C'erano decine di persone presenti. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno deferito l'aggressore per lesioni aggravate.

“Molti filmavano e nessuno si è messo in mezzo - racconta ancora Issouf Dosso -. Tanti poi mi hanno detto che sono stato bravo, ma di non rifarlo più perché avrei potuto rimanere ferito seriamente. Questa è umanità? Ho agito d'istinto e lo rifarei di nuovo se mi trovassi nella stessa situazione”.