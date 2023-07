Rocket Club: l’Ecosistema creato da Imprenditori per gli Imprenditori continua gli incontri in Italia e all’Estero con Oscar Farinetti, Tonino Lamborghini e Andrea Iervolino

Rocket Sharing Company spa, la società quotata alla Borsa di Milano e proprietaria di un marketplace di beni e servizi basato sulla Sharing Economy, continua con successo i Road Show per la costruzione di relazioni e interconnessioni tra aziende e persone, un'iniziativa rivoluzionaria dedicata agli imprenditori italiani.

Con la missione di promuovere la condivisione delle competenze, delle idee e delle soluzioni, Rocket Sharing Company spa ha organizzato, due importanti eventi di lancio del Rocket Club: il primo evento si è tenuto a Roma, e il secondo ha avuto luogo a Montecarlo e hanno visto la partecipazione di centinaia di imprenditori e la partecipazione di alcuni nomi illustri come quelli di Oscar Farinetti, Tonino Lamborghini e Andrea Iervolino, solo per citarne alcuni.

“La partecipazione di imprenditori di questo livello agli eventi del Rocket Club testimonia l'importanza e l'attrattiva dell'iniziativa nel panorama imprenditoriale italiano” ha dichiarato Luigi Maisto Presidente e Amministratore Delegato di Rocket Sharing Company spa, “Confermando il nostro impegno nel sostenere e promuovere l'innovazione e lo sviluppo delle imprese”.

“L’esperienza nel settore food, ma non solo, di Oscar Farinetti e la visione imprenditoriale sono un'ispirazione per molti imprenditori e rappresentano un valore aggiunto per il Rocket Club e la sua comunità che conta già centinaia di membri”, continua Daniele Viganò, uno dei padri fondatori di Rocket Sharing Company spa (e autore del libro di successo “7 Chiavi per aprire tutte le porte”).

“Ed è con grande orgoglio che annunciamo una crescita importante degli iscritti al Rocket Club", ha dichiarato Luigi Maisto, "Il Rocket Club è stato creato per offrire agli imprenditori un ambiente stimolante e ricco di opportunità, dove possano condividere esperienze, storie, prodotti e servizi in un contesto ispirazionale perchè alla base del nostro successo c’è un ecosistema di relazioni e interconnessioni tra aziende”.

Rocket offre numerosi vantaggi ai propri membri, tra i quali proprio una serie di eventi fisici organizzati in tutta Italia e all'estero. Questi eventi favoriscono la creazione di relazioni commerciali, amicizie e opportunità di collaborazione tra imprenditori provenienti da diversi settori. Inoltre, il Club fornisce strumenti, metodi e risorse per favorire la crescita personale e professionale degli imprenditori stessi.

"Attraverso workshop, sessioni di mentoring e networking, il Rocket Club offre ai suoi membri l'opportunità di acquisire nuove competenze, migliorare le loro capacità manageriali e trovare soluzioni innovative per affrontare le sfide quotidiane", continua Daniele Viganò,

L'obiettivo principale del Rocket Club continua ad essere quello di supportare gli imprenditori nel loro percorso di crescita personale e aziendale. Il club si impegna a offrire un ambiente inclusivo per imprenditori provenienti da tutti i settori, tra i quali ricordiamo la tecnologia, il food, il marketing, ma anche l’automotive, le vendite, l'immobiliare e molti altri.

"Attraverso il Rocket Club, vogliamo fornire agli imprenditori gli strumenti, le conoscenze e le risorse necessarie per superare le sfide del mercato e raggiungere i loro obiettivi", conclude il dott. Alberto Ferlin, co-fondatore di Rocket Sharing Company spa.

https://rocketcompany.it

* * *

Rocket Sharing Company spa è una società quotata alla Borsa di Milano e proprietaria di un marketplace di beni e servizi sviluppato sulla base di un modello di Sharing Economy. La società promuove la condivisione delle competenze, delle idee e delle soluzioni tra imprenditori italiani. Attraverso il lancio del Rocket Club, Rocket Sharing Company spa offre agli imprenditori un ambiente stimolante e ricco di opportunità per la crescita personale e professionale.