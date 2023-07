A Savigliano tutto pronto per la 'Piccola fiera d'estate'

È ormai tutto pronto a Savigliano per la “Piccola Fiera d'Estate”, kermesse che sabato animerà il centro storico della città. Quella che ormai è già stata ribattezzata la “giornata più lunga dell'estate saviglianese” mira ad essere una vetrina per il commercio e l'economia del territorio, con la 27ª edizione di “Mestieri a cielo aperto”.



In particolare, tanti sono gli eventi che animeranno la mattinata di sabato, a cominciare dallo “Show dei mestieri”. Sarà uno spazio di esposizione itinerante per le aziende, che potranno presentare le loro novità o punti di forza, in due momenti della giornata: uno al mattino ed uno al pomeriggio. Lo show itinerante partirà da Via Sant'Andrea alle ore 10.30 e si concluderà verso le 12.30 sul palco di Piazza Santarosa, dove – oltre ai saluti istituzionali delle associazioni di categoria – si riuniranno anche le formazioni artistico-musicali che allieteranno le vie del centro.



Sempre nel corso della mattinata, non mancheranno i momenti musicali e di intrattenimento. In via Tapparelli, alle 10.30, partirà la sfilata del gruppo Sbandieratori “Principi D'Acaja” di Fossano, che dopo una prima esibizione percorrerà piazza Cesare Battisti, via Alfieri, piazza Santarosa e via Sant'Andrea, per poi ritornare il piazza Santarosa per il gran finale.



Dal fondo di Via Torino, sempre alle 10.30, partirà l'esibizione della “Seven Dixie Band”, che proponendo l'atmosfera Dixieland trasformerà Savigliano in New Orleans per tutta la mattinata. La marching band percorrerà via Torino, corso Roma e piazza del Popolo per poi terminare l'esibizione in piazza Santarosa.



Tante iniziative animeranno il centro cittadino per tutta la giornata. E, all'ora del tramonto, la Piccola Fiera si trasformerà in “Notte Bianca Urban Festival”: dalle 21 a mezzanotte tutto il centro sarà animato da artisti musicali di ogni genere, oltre agli stand dei negozi ed al villaggio artigiano. Gran finale, il dj-set in piazza Santarosa fino alle 2 del mattino.