Al via il Magliano Alfieri Classic Festival: colline in note dal 9 al 16 luglio

Magliano Alfieri e i paesi limitrofi si trasformeranno in 'colline di note' dal 9 al 16 luglio prossimi.

Sono ben 37 gli iscritti alle masterclass del MACF - Magliano Alfieri Classic Festival, che avrà inizio domenica pomeriggio: a loro si aggiungono 5 iscritti alla sezione festival Young e 5 in ingresso con borse di studio assegnate, per cui in totale i partecipanti, musicisti e aspiranti saranno ben 47. Un gran risultato.

Il MACF - Magliano Alfieri Classic Festival, nasce grazie alla collaborazione tra i Comuni di Magliano Alfieri, Castagnito, Priocca, Monticello d’Alba, Castellinaldo, Govone, con Regione Piemonte e Associazione Culturale Le Arti Riflesse e promuove masterclass di Alto Perfezionamento Musicale in un contesto culturale e rurale di straordinaria bellezza.

Giunto alla sua quarta edizione, il festival offre inoltre i concerti tenuti da maestri di fama internazionale, promuovendo l’eccellenza artistica e culturale nel territorio del Roero, attraverso un’esperienza formativa di alto livello.

Massimo Macrì è il Presidente dell'Associazione Le Arti Riflesse, fondatore e Direttore Artistico del Magliano Alfieri Classic Festival, oltre che primo violoncello solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Ecco in sintesi il programma di tutta la settimana.

Domenica 09 luglio Magliano Alfieri dalle ore 19.00

Concerto e aperitivo offerto dai produttori del territorio Pre - inaugurazione

Improvvisazioni musica indú: il raga e l’energia della vita

Tabla e voce Kamod Raj, Sitar Riccardo di Gianni e Jacopo pacifico flauto bansuri

A seguire dalle ore 21.00

Inaugurazione del 4° Magliano Alfieri Classic Festival

Impressionismo polacco mitologie, ricchezze armoniche

Musiche di: Karol Szimanovsky, Richard Strauss. Benedetto Marcello Franz Schubert

Concerto dei maestri del macf: violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa e pianoforte

Lunedì 10 luglio Monticello d’Alba dalle ore 21.00

Progetto Sur – Spagna e Argentina per violoncello, fisarmonica e voce recitante

Musiche di: Marin Marais, Mauricio Kagel, Isaac Albeniz, Astor Piazzolla e Manuel De Falla

Concerto dei maestri del macf: violoncello, fisarmonica e voce recitante

Martedì 11 luglio Govone dalle ore 21.00

Danzando con Bach

I violoncellisti del macf incontrano orderly dance company

Spettacolo di impromptu dance su musiche per violoncello di bach

Concerto dei maestri del macf: spettacolo di danza violoncelli e danza

Mercoledì 12 luglio Priocca dalle ore 21.00

Il realismo di Shostakovich incontra il suono dell’immagine di Paolo Vivaldi

Musiche di: Dimitri Shostakovich

Concerto dei maestri del macf: violino, viola, violoncello e pianoforte

Giovedì 13 luglio Castellinaldo dalle ore 21.00

Concerto degli studenti dell’alto perfezionamento del festival, strumenti vari con pianoforte

Venerdì 14 luglio Castagnito dalle ore 21.00

Concerto degli studenti dell’alto perfezionamento del festival, strumenti vari con pianoforte

Sabato 15 luglio Magliano Alfieri dalle ore 21.00

Concerto: tardo-rinascimento e virtuosità leggera

Musiche di: Iohannes Brahms. Gustav Mahler Giovanni Bottesini

Concerto dei maestri del macf: violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa e pianoforte

Domenica 16 luglio Magliano Alfieri dalle ore 10.00

Festival in festa

Concerto dell’orchestra del Magliano Alfieri Classic Festival

Un’ulteriore motivo di interesse del Festival sarà la presenza il 12 e 13 luglio di Peter Horner, presidente di Brompton's Auctioneers e specialista di strumenti ad arco di fama mondiale. Horner offrirà valutazioni gratuite degli strumenti, senza alcun impegno.

È l’occasione giusta per scoprire il valore di un violino, viola, violoncello, con l'ulteriore possibilità di consegnare il vostro strumento alle prossime vendite di Brompton.

Per prenotare un appuntamento e avere una valutazione gratuita inviare una email a camilla@bromptons.co

Si ricorda che Il progetto “Regala una masterclass” sostiene i giovani musicisti più svantaggiati, ospiti della Fondazione Baccarelli di San Paolo, in Brasile, offrendo masterclass online condotte dal direttore artistico e didattico del Festival. I ragazzi selezionati avranno l’opportunità di apprendere da un professionista e ricevere supporto per il loro percorso musicale.

Tutti i concerti sono gratuiti.

I posti sono limitati, si consiglia di prenotare. Per maggiori informazioni:

+39 327 091 0202

info@leartiriflesse.it

www.maglianoalfieri-classicfestival.com