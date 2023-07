Torna il "Paulaner Oktoberfest Cuneo": formula rinnovata, con un weekend in più

Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2023 cresce e si rinnova, allungando la sua durata da due a tre week end con l’intento di presentarsi ogni settimana diversificato anche nell’allestimento. Dopo il successo del cambio di location dell’anno scorso, la sesta edizione dell’unico Oktoberfest ufficiale Paulaner in Italia che riproduce fedelmente, seppur in miniatura, quello originale di Monaco di Baviera, si svolgerà nuovamente nell’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo, in via Aldo Viglione 1 nella frazione di San Rocco Castagnaretta.



La prima botte verrà aperta con il tradizionale martello di legno dei mastri birrai bavaresi giovedì 21 settembre, mentre l’ultimo boccale verrà spillato domenica 8 ottobre. I giorni di apertura complessivi saranno tuttavia sempre 12, in quanto per ciascuna delle tre settimane il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” sarà aperto dal giovedì alla domenica, mentre dal lunedì al mercoledì resterà chiuso anche per consentire agli organizzatori di riallestire l’area esterna ai padiglioni.



L’evento quindi si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 settembre, da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre e da giovedì 5 a domenica 8 ottobre 2023.



Maggiori informazioni e aggiornamenti si possono trovare sul sito Internet http://www.oktoberfestcuneo.it.



“Il Paulaner Oktoberfest Cuneo – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl, la società cuneese concessionaria esclusiva per l’organizzazione dei Paulaner Oktoberfest ufficiali per tutta l’Italia – è sempre lo stesso ma sempre diverso, in quanto ogni anno cerchiamo di mixare al meglio la tradizione che ci lega alla più grande fiera del mondo con la voglia di arricchirlo con nuove idee. La nostra volontà è anche quella di rafforzare sempre più il legame con il territorio cuneese, lì dove l’evento è nato, puntando sulla collaborazione e condivisione di idee e progetti con tutte le realtà ed imprese locali, finalizzate non solo alla promozione dell’evento in sè, ma interessando aspetti ben più ampi volti alla promozione del turismo, del commercio e delle mille eccellenze che abbiamo la fortuna di poter mettere in luce attraverso iniziative e momenti di festa che si svolgeranno presso l’area evento e non solo".



"La scelta, pur obbligata, di cambiare location fatta nel 2022 per via della nascita del Parco Parri nell’ex Piazza d’Armi di Cuneo, ci ha portato in uno spazio più ampio, che ci ha permesso di allargare gli orizzonti facendo crescere il padiglione del Beer Garden, arricchire il programma introducendo un secondo palco per gli eventi e allestire un’area espositiva. L’anno scorso, infatti, abbiamo affiancato ai padiglioni e al luna park una prima expo di mezzi agricoli, riprendendo una tradizione secolare dell’Oktoberfest di Monaco, che fin dall’800 racchiude anche una fiera di meccanica agricola. Quest’anno ci stiamo organizzando per sviluppare ulteriormente la parte espositiva diversificando l’offerta anche grazie al coinvolgimento di nuovi partner molto legati al territorio. Insomma, il piccolo villaggio del Paulaner Oktoberfest Cuneo continua a crescere. Seguiteci sui nostri canali social, vi terremo aggiornati passo dopo passo!”