Una targa al Rifugio Quintino Sella per ricordare Germana Giordana Tranchero

Il Cai “Monviso”- Saluzzo con il CAI Regione Piemonte rendono omaggio a Germana Giordana in Tranchero, deceduta a novembre dello scorso anno, anima del Quintino Sella.

Lo fanno con un evento commemorativo e una targa che verrà collocata nella piccola cappella del Rifugio Sella al Monviso, sabato 8 luglio (alle 11) a cui seguirà un lunch conviviale offerto dal Cai e organizzato dai gestori.

Le offerte saranno devolute al Progetto Nepal “Mario Vallesi”.

Spiega il presidente del Cai di Saluzzo, Riccardo Botta: “ Il nostro intento con la commemorazione e la posa di una targa è far vivere e trasmettere il ricordo di Germana Giordano Tranchero, della sua professionalità, dell’amore per i monti, dell’impegno profuso per la difesa della natura montana e della sua capacità a trasmettere storie, vissuti ed emozioni tradotte nella quotidianità.

Hervè e Germana aiutavano tutti ad avvicinarsi, con prudenza, alle terre alte, a toccare le vette e a viverle con gioia.

Un sorriso accogliente, una tazza di tè bollente, una polenta appetitosa. Il Sella non era Hervé, non era Germana, era la coppia Germana-Hervé. La guida ed il braccio destro, il silenzio e la parola, la professionalità e l’accoglienza, il consiglio giusto, l’ospitalità ed il sorriso. La sintesi perfetta dell’amicizia.

La “coppia” Germana e Hervè Tranchero si è fatto carico di custodire i valori culturali e ambientali della montagna.

Germana Giordano, deceduta a 75 anni, ed Hervè Tranchero hanno svolto il compito di custodi del Rifugio Q. Sella al Monviso per oltre 50 anni.

Mentre Hervè, guida alpina, svolgeva funzioni di guida, soccorritore e gestore del rifugio, Germana costantemente al suo fianco, esercitava i compiti di accoglienza, ristorazione, amministrazione e radiocomunicazione per le esigenze del soccorso.

Con l’evento si desidera far vivere ai presenti i vissuti e le esperienze di Germana e testimoniare ad Hervè e alla sua famiglia la nostra vicinanza ed il nostro ringraziamento per il sevizio prestato al Rifugio".