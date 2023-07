Cuneo, tra parcheggi e nuovo ospedale la ricca agenda del circolo FdI per l'autunno

Parcheggio di piazza Europa ed elaborazione di una proposta alternativa. Quali azioni per il contrasto allo spaccio di droga in Corso Giolitti. Il futuro dell’ospedale Santa Croce, il nuovo ospedale e l’importanza di avere un hub sanitario sul territorio.



Sono alcuni dei temi sul tavolo di confronto che il circolo di Fratelli d’Italia di Cuneo, intitolato a Gabriele D’Annunzio, ha affrontato ieri sera assieme al presidente Denis Scotti e con la partecipazione del capogruppo di FdI in Consiglio regionale e vice-coordinatore piemontese del partito, Paolo Bongioanni.



L’incontro è stato l’occasione per fare il punto anche su tutta una serie di questioni locali e nazionali come la nuova legge elettorale regionale, la riforma della giustizia, il dibattito sull’utero in affitto. Erano presenti anche i due consiglieri comunali di FdI a Cuneo, Massimo Garnero e Noemi Mallone, e in collegamento l’onorevole Monica Ciaburro.



I rappresentanti a Palazzo Lascaris, in Consiglio comunale e in Parlamento hanno informato i presenti sui risultati del lavoro svolto e sulle questioni in cantiere per la ripresa autunnale, gli incontri con i cittadini da organizzare e le battaglie su questioni cruciali per il territorio sulle quali richiedere il coinvolgimento di associazioni e altre forze politiche.



La valutazione del vice-coordinatore regionale e capogruppo a Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni: «È stata una riunione decisamente proficua e operativa, che ha delineato le linee e i temi su cui si muoverà Fratelli d’Italia a Cuneo in previsione dell’autunno e in vista del grande appuntamento elettorale del 9 giugno 2024. I miei complimenti più sinceri per il lavoro attento e preciso che stanno svolgendo al presidente del Circolo di Cuneo Denis Scotti e ai nostri rappresentanti in Consiglio comunale, con il capogruppo Massimo Garnero e la consigliera Noemi Mallone. Su tutti questi temi stiamo lavorando a iniziative di comunicazione, informazione e coinvolgimento della cittadinanza che sosterrò con tutto l’impegno».