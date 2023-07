Educatori professionisti, Gribaudo (PD): "Rivendicazioni contrattuali non più rinviabili"

“Il testo unico che istituisce l’Ordine delle professioni educative è un’occasione persa per intervenire sulle questioni contrattuali e salariali che contano per gli operatori del settore. Da troppo tempo, infatti, si parla di una fuga degli educatori dalla professione, anche di quelli con grande formazione ed esperienza, perché la motivazione e la passione per il loro lavoro si scontra con un’altissima percentuale di contratti part-time e con un retribuzione non adeguata alla responsabilità e alla fatica di mansioni così cruciali e delicate”, commenta così l'onorevole Chiara Gribaudo, vice-presidente della commissione lavoro, il voto alla Camera sul Testo unico in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative.



“Siamo riusciti ad impegnare il governo, con un ordine del giorno, ad evitare che l’iscrizione all’albo rappresenti un costo a carico dei lavoratori, dato che la stragrande maggioranza non sono professionisti a partita iva ma hanno contratti di subordinazione con il pubblico o con il privato. Abbiamo voluto chiarire che non devono esserci ulteriori aggravi economici sui salari già bassi degli educatori”, conclude la deputata a margine di un incontro con il Comitato per i Diritti degli Educatori professionali del Piemonte.