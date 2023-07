Ingenti danni dopo la grandine su Langhe e Roero, il consigliere Marello: "La Regione chieda lo stato di calamità"

"Oggi pomeriggio una serie di violenti temporali ha colpito vaste aree del Roero e delle Langhe oltre che Alba." - così il consigliere regionale Maurizio Marello intervenine sul maltempo di oggi - "Una grandinata di oltre mezz’ora (chicchi grandi come un uovo) ha devastato ettari di vigneti pregiati, frutteti ed altre colture orticole ed ha determinato molti allagamenti. In mezz’ora è’ andato in fumo lavoro agricolo di un anno. Senza contare i danni alle abitazioni, ai capannoni ed alle auto. La Regione intervenga tempestivamente. Purtroppo i cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti questi fenomeni estremi. Non basta farci l’abitudine. Occorre prendere sul serio i cambiamenti in atto e mettere in pratica adeguate politiche."