Videosorveglianza, Bergesio, Lega: “Con il contributo del Governo, maggiore sicurezza anche nei piccoli Comuni”

Sono 26, su 478 progetti in tutta Italia, i Comuni della Provincia di Cuneo che hanno ottenuto il contributo del Ministero degli Interni per la videosorveglianza sul territori.

“Il contributo del Ministero dell’Interno, per un totale di 36 milioni di euro, per la realizzazione di 478 sistemi di videosorveglianza, di cui 26 nella Provincia di Cuneo, nell’ambito dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, è prova dell’attenzione di questo Governo nei confronti della sicurezza anche nei piccoli Comuni. La sicurezza, in particolare quella urbana, è al centro dell’agenda di questo Governo e della Lega. Ringrazio il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario Molteni per il loro costante impegno su questo punto, cosa non sempre scontata con i precedenti Governi. Ed auspico che vengano inserite ulteriori risorse, per finanziare i Comuni che ad oggi non hanno avuto soddisfazione in merito”, afferma il Senatore cuneese della Lega-Salvini Premier Giorgio Maria Bergesio.

Questi i Comuni della Provincia di Cuneo ammessi al finanziamento:

Argentera, Nucetto, Villar San Costanzo, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Paroldo, Castagnino, Faule, Revello, Sommariva Perno, Vicoforte, Roccavione, Margarita, Mondovì, Moiola, Cuneo, Robilante, Bastia Mondovì, Lesegno, Montaldo Mondovì, Mombarcaro, Serralunga d’Alba, Lequio Tanaro, Priola, Magliano Alfieri, Marsaglia.