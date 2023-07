A Savigliano e Mondovì arriva la donazione "multicomponent"

Si chiamano donazioni multicomponent: procedure all’avanguardia che, con l’introduzione di sofisticati macchinari, permetteranno presso le sedi del Servizio Trasfusionale di Mondovì e Savigliano, di separare al momento della donazione i vari componenti del sangue, ottenendo contemporaneamente la raccolta dei globuli rossi e plasma o, in alternativa, di due unità di globuli rossi pronti all’uso senza ulteriori lavorazioni.

L’introduzione di questa nuova tecnica consentirà di adattare al singolo donatore la miglior procedura di donazione possibile, adeguandola alle sue caratteristiche, con il risultato di avere a disposizione emocomponenti specifici per gestire al meglio la terapia trasfusionale in pazienti con particolari necessità (immunizzati, talassemici o affetti da drepanocitosi). Sarà cura del medico del SIMT, secondo le caratteristiche del donatore, proporre tali procedure di donazione.

“La raccolta di multicomponent - afferma la Responsabile della Medicina Trasfusionale Silvia Tavera - rappresenta la moderna evoluzione della donazione, una procedura che valorizza il gesto generoso di chi dona, consentendo la massima razionalizzazione del sistema grazie alla maggiore resa di prodotti ottenuti mediante un minor numero di donazioni. Ringraziamo come sempre i nostri donatori per il costante impegno nel sostenere le necessità trasfusionali del nostro territorio e dell’intera Regione, con l’invito ad accogliere con entusiasmo tale innovazione nell’ottica di avere sempre più disponibilità di sangue e plasma necessari a garantire l’autosufficienza regionale e nazionale”.

Per informazioni e accesso alle donazioni prenotare allo 0174-677184 per la sede di Mondovì e 0172- 719265 per la sede di Savigliano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00.