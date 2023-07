Passione per la cucina e tanta curiosità: la storia di Matteo e del suo 100 all'Alberghiero di Mondovì

Un vecchio adagio recita "Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano". E proprio questo ci insegna la storia di Matteo Scotto, ragazzo di Trinità, con sindrome di Down, appena diplomato all'Istituto Albeghiero "Giolitti" di Mondovì con il punteggio massimo: 100.

Un risultato ottenuto passo dopo passo, con impegno e costanza, grazie al supporto di tante persone.

"Questo grande risultato è un traguardo di squadra - dice con emozione Caterina Lanza, mamma di Matteo - "Ci tengo davvero a ringraziare tutti quelli che, in questi anni, sono stati accanto a mio figlio e lo hanno aiutato a crescere e a migliorarsi. Voglio ringraziare la dirigente scolastica, la professoressa Donatella Garello per questi cinque anni, i docenti, gli insegnanti di sostegno, gli assistenti all'autonomia per essere stati sempre attenti e disponibili nei suoi confronti. E poi un grazie di cuore ai compagni e alle compagne di Matteo che lo hanno sempre fatto sentire parte della classe in tutto e per tutto: dalle attività scolastiche, allo sport e alle feste organizzate fuori dalle attività extracurricolari. Questo è un grandissimo risultato di squadra".

Curioso, sempre sorridente, Matteo nei cinque anni dell'Alberghiero, dove ha seguito il corso di pasticceria, si è sempre messo in gioco, prima effettuando uno stage estivo sul campo, grazie a "Gastrò 18" a Cuneo (leggi qui) e poi diventando anche testimonial del catering inclusivo "Bundamangè", promosso da Fondazione Cucine Colte dell'istituo "Giolitti".

La sua grande passione per la cucina lo ha portato poi anche a prendere parte insieme a una sua compagna di classe alla prima edizione del concorso nazionale di pasticceria "Ragazzi speciali" con la realizzazione di un "bunet contemporaneo".

"Vorrei - aggiunge la signora Caterina - che le persone vedessero quanto valgono i ragazzi come Matteo e vorrei che la sua esperienza fosse di incoraggiamento per tante altre famiglie".

E ora?

Per il momento Matteo si godrà qualche meritata giornata di vacanza e chiuso il capitolo scuola ora si apre quello dell'inserimento nel mondo del lavoro.

"A breve - conclude la mamma - ricomincerà un nuovo periodo di stage da Gastrò18 con Gennaio Spadaro che ringraziamo tantissimo per aver creduto in lui e continuare a sostenerlo e poi si vedrà".