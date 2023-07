Motori: Costa Ligure TM Junior Team Boano, Doglio sfiora il podio a Farini

A circa un mese di distanza dall'ultima gara è tornato in scena a Farini (PC) il Campionato Italiano Under 23.

Il Motoclub Chieve ha preparato una gara degna di un Campionato Italiano Assoluto, con un bel trasferimento e due prove speciali, una Cross Test di circa cinque minuti e un Enduro test di dieci minuti. A rendere le cose un po' più complicate ci ha poi pensato la pioggia caduta nei giorni prima della gara.

Presenti alla gara i quattro piloti Costa Ligure TM Junior Team Boano, schierati con le loro TM 125 FI nella classe cadetti.

Gabriele Doglio ha corso un'ottima gara, partito un po' a rilento si è ripreso durante la giornata per concludere con un ottimo quarto posto finale.

Gabriele Giordano ha avuto un week end difficile per poco feeling con il terreno. Diverse cadute non gli hanno fatto raccogliere quanto sperato, dopo la positiva vittoria alla Coppa Italia del week end precedente. Per lui un undicesimo posto finale.

Primi punti nel Campionato Italiano per Gioele Brignone che nel suo primo anno di enduro porta a casa un risultato più che positivo. Un tredicesimo posto che promuove la sua costante crescita.

Ritorno alle gare per Samuli Boano che ha avuto un po' del dolce amaro. Partito subito forte Samuli si è portato in terza posizione con due buone prove speciali. Durante la terza prova speciale una caduta lo ha poi costretto al ritiro per la sospetta frattura della mano. Gli accertamenti hanno poi evidenziato solo un grande trauma guaribile in pochi giorni.

Prossimo appuntamento nel fine settimana dell'8 e 9 luglio, con il Campionato Regionale Piemontese.