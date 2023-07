Nuoto, Eurojunior: l'Italia di Sara Curtis d'argento con la 4x100 stile libero mixed

Prosegue a gonfie vele l'avventura dell'Italia del nuoto agli europei juniores di Belgrado.

Tra gli alfieri azzurri c'è la saviglianese del Team Dimensione Nuoto Sara Curtis che, nella seconda giornata di gare, ha conquistato la medaglia d'argento con la 4x100 stile libero mixed.

Gianluca Messina (50''17), Davide Passafaro (super frazione lanciata in 49''53), Sara Curtis (55''66) e Cristiana Stevanato (55''30) chiudono secondi in 3'30''66; davanti solo un'inarrivabile Ungheria in 3'29''75.

Curtis, il giorno precedente, aveva già conquistato l'oro con la staffetta 4x100 stile libero femminile.