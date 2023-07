Nuoto - La saviglianese Sara Curtis è oro: sul tetto d'Europa con il record italiano cadette

Medaglia d'oro per Sara Curtis nella gara dei 50 stile libero. La nuotatrice saviglianese ha conquistato la medaglia d'oro, la prima individuale, agli Eurojunior di Belgrado con un tempo di 25''14: tempo che eguaglia il suo primato personale e che rappresenta il record italiano cadette. Nella competizione in programma nella capitale serba Sara Curtis è seguita dal tecnico Thomas Maggiora .

Terza medaglia per la sedicenne del Team Dimensione Nuoto a Belgrado. Nella staffetta stile libero mixed 4x100 stile libero la squadra italiana, con l'atleta cuneese in corsia, ha conquistato l'argento. Sempre in staffetta e in 4X100 stile libero, ma questa volta nella squadra femminile, l'altra medaglia d'oro ottenuta dalla giovane promessa del nuoto nostrana.