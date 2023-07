Racconigi Cycling Team: nuovo impegno agonistico sulle strade di Massa Finalese

Dopo l’esaltante prova di squadra al “Campionato Italiano Donne Junior” di Pieve del Grappa (TV), culminata con la fantastica medaglia di bronzo vinta dalla cuneese di Bra Irene Cagnazzo, il Racconigi Cycling Team è pronto ad affrontare con ancor più grinta e determinazione la nuova competizione in programma domenica 9 luglio.

Le atlete del presidente Silvio Traversa, infatti, pedaleranno nell’edizione numero quattro del “Gran Premio Sinergas spa San Felice 1893 Banca Popolare”, gara junior organizzata sulle strade emiliane di Massa Finalese, in provincia di Modena. Le atlete in gara si daranno battaglia per 85,4 chilometri completamente pianeggianti, spalmati su due distinti circuiti: il primo, lungo 9600 metri, sarà ripetuto per otto volte, mentre il secondo, di 4,3 chilometri, dovrà essere affrontato per due.

Ritrovo (ore 8:00), operazioni preliminari, partenza (ore 10:00) ed arrivo saranno collocati in Piazza Caduti della Libertà, 1 a Massa Finalese (MO). Per la nuova competizione in terra emiliana il team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni delle junior Irene Cagnazzo, Arianna Giordani, dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” disputato proprio sulle strade emiliane di Bianconese di Fontevivo (PR), Giorgia Porro, vicina alla ‘top ten’ nella recente prova tricolore, Asia Rabbia, campionessa italiana in Pista nella velocità a squadre, ed Alessia Sgrisleri, e delle under al primo anno di categoria Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, già a podio nella competizione per velociste disputata a San Miniato (PI).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “G.P. SINERGAS SPA SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE” A MASSA FINALESE (MO):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce