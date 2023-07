Un caffè (letterario) con l’attore braidese Paolo Giangrasso

Ci sono attori che in anni di palcoscenico si sono guadagnati la stima e il successo con un lavoro intessuto di talento, sudore e polvere. Come Paolo Giangrasso, orgoglio braidese classe 1980, che si è formato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino.



Recitazione impeccabile e volto rassicurante gli hanno fatto guadagnare ruoli di assoluto prestigio in teatro. Ma anche nel cinema e in tv. Basti ricordare l’interpretazione di Giovanni Falcone, che gli ha dato la popolarità nel film “Io, un giudice popolare al Maxiprocesso” (2020) e ancora Boys (2021), Permette? Alberto Sordi (2020).



La verità è che questo attore che ha lavorato con grandi registi come Carlo Lizzani e Mauro Avogadro è artista fino al midollo. Di quelli che preferiscono il contatto diretto, la condivisione e che sanno la differenza tra arte e artigianalità. Potevamo non andare ad intervistarlo?



Recitare: un mestiere, una passione, un hobby o che altro?

«È una passione che fortunatamente si è trasformata in un mestiere dove ci sono regole, appuntamenti, richiede dedizione, serietà e coinvolgimento elevatissimi. Non si diventa attori di professione per caso».



Che cosa significa essere un attore per te?

«Innanzitutto è il mio lavoro, grazie al quale tengo in piedi la mia famiglia. È anche un’occasione meravigliosa per affrontare la mia avventura di uomo, mettermi nei panni di persone a cui succedono cose che nella nostra quotidianità non succederebbero mai, cercare di vedere le cose attraverso il loro punto di vista, di rendere un servizio allo spettatore che così può ampliare la gamma delle proprie emozioni».



Che aggettivi useresti per definirti?

«Solare, determinato e legato alle mie passioni che difendo con le unghie e con i denti».



Da piccolo che cosa sognavi di fare?

«Il medico. Mi piaceva molto l’idea di poter aiutare gli altri a stare bene fisicamente. Come attore spero di divertirli e curare più la loro anima che il loro corpo».



Che formazione artistica hai avuto?

«Ho iniziato con il teatro poi ho fatto anche televisione e cinema. Sin da ragazzo ero appassionato ai lavori di maestri come Scola, Fellini, Germi e poi Coppola, Scott, Scorsese. Sono loro che hanno influenzato la mia carriera di spettatore».



Tra tutti i tuoi incontri sul set, quale ricordi con più emozione?

«Sono sempre stato molto fortunato, perché ho lavorato in realtà molto belle. La prima cosa che ho fatto nel 2002/03 è stata con il maestro Carlo Lizzani ed era la fiction Rai “Le cinque giornate di Milano”. Lì ho sfiorato professionalmente Giancarlo Giannini. Anche l’incontro con Sergio Castellitto è stato meraviglioso. Cito pure Michele Riondino e il cast del film su Alberto Sordi, i registi Ricky Tognazzi, Michele Soavi e Luca Manfredi. Non ho mai trovato persone isteriche o con cui ci sono state difficoltà».



A chi devi dire grazie?

«Alle persone che hanno creduto in me. Innanzitutto al maestro Mauro Avogadro, che mi ha aperto le porte della Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Torino, a Loredana Scaramella, grazie alla quale ho conosciuto il meraviglioso mondo del Globe Theatre di Roma con cui da oltre 10 anni collaboro ed a Valter Malosti, già direttore del Teatro Piemonte Europa, che mi ha concesso la possibilità di lavorare con lui negli ultimi anni, portando in giro una serie di spettacoli che piacciono moltissimo al pubblico».



Quali sono state le tue esperienze professionali più significative?

«Tante, tipo interpretare Falcone, Minà o il fratello di Alberto Sordi».



In carriera ti sei cimentato in ruoli molto diversi. Quale ha richiesto maggiore fatica?

«Ho avuto la fortuna di fare, a volte, ruoli di persone realmente esistite entrate nell’immaginario degli italiani, tipo Minà e Falcone. Riuscire ad interpretarli, senza farne una macchietta, cercando di inseguire la loro vocalità, i movimenti e il loro spirito è stata una bella sfida che penso di aver affrontato correttamente. Poi ci sono dei bei ruoli teatrali che mi sono costati fatica, come il delegato Spanò nel “Berretto a sonagli”, che mi stanno dando grandissima soddisfazione».



Giovanni Falcone è un pezzo di storia del nostro Paese. A te che cos’ha insegnato?

«Quando penso a Falcone, penso al coraggio, alla determinazione, la ricerca della giustizia per come dovrebbe essere realmente inseguita».



Cos’hai messo di tuo in quell’interpretazione?

«Per metà sono siciliano e Falcone era sicilianissimo. Girando il film a Palermo è come se si fosse risvegliata la parte siciliana di me che ho riverberato nella lingua, negli sguardi che ho cercato di dargli. Sono convinto che quella sicilianità bella, solare, vera e coraggiosa ci abbia legati in quel frangente».



Come ti consideri come attore?

«La mia ossessione è quella di riuscire a mutare ogni volta. Ogni personaggio ha una caratura, una vitalità ed una predisposizione diversa e come attore mi interessa riuscire a dare ogni volta dignità a quel personaggio, di sparirci un po’ dentro, non far vedere troppo Paolo Giangrasso, ma colui che devo interpretare».



Quando finisci le riprese di un film riesci a scrollarti di dosso il ruolo?

«Sì. Ci sono però dei casi dove magari l’emotività o la caratura del personaggio per un po’ riverberano ancora dentro di me. È successo ovviamente con Falcone, ma anche con Gianni Minà che è un personaggio mitico e ho riflettuto spesso sulla quantità e qualità del suo lavoro, un giornalismo che mi manca molto».



Quanto conta la bellezza per un attore?

«Ogni attore ha una sua caratteristica. Per qualcuno la bellezza è stata una fortuna, mentre per altri un freno, è una carta che bisogna giocare al meglio e non è da tutti».



Quale ruolo ti sarebbe piaciuto interpretare nel cinema degli ultimi anni?

«Se penso agli Stati Uniti, una parte nel film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” sarebbe stato qualcosa oltre un sogno. Pensando all’Italia, recitare in film di Pupi Avati, Marco Tullio Giordana, Stefano Soldi, Paolo Sorrentino o Matteo Garrone».



Quali personaggi ti senti pronto ad interpretare?

«Mai nessuno (ride, ndr). Ogni volta parto sempre da zero. Penso che fisicamente potrei ricordare Ennio Flaiano, un personaggio pazzesco da provare ad interpretare. Fortunatamente ho un volto ed una fisicità che ricordano grandi italiani».



Una scaramanzia da backstage?

«Prima di uno spettacolo ripeto tutte le battute che devo dire. Cerco di arrivare in teatro un po’ prima per fare riscaldamento, ma soprattutto cerco di allenare la memoria».



Tre condizioni utili per poter fare cinema?

«Ci vuole pazienza, non essere permalosi e cercare di essere più seri possibile. È un lavoro che non si fa da soli, ma in gruppo, quindi ci vuole anche molta disponibilità».



Che cosa accadrebbe all’umanità se il cinema scomparisse?

«Il teatro conoscerebbe una nuova stagione molto fortunata. Perché l’uomo non può fare a meno delle storie che lo riguardano e nel vedersi rappresentato».



Cinema e tv possono lanciare messaggi seri, oltre che intrattenere?

«Sì, ma credo che ci debba essere spazio per tutto. L’intrattenimento ha una sua dignità se è fatto con serietà e con cura».



Chi sono i modelli a cui ti ispiri, artisticamente parlando?

«Fari imprescindibili sono Gian Maria Volontè, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Nino Manfredi. Oggi ci sono colleghi come Luca Marinelli, Edoardo Pesce, Alessandro Borghi».



Gli attori che responsabilità sociali hanno?

«Avere cura di mostrare l’uomo nelle sue fratture, debolezze e forze in maniera credibile e tenere vivo l’immaginario degli esseri umani. È un mandato straordinario, perché noi ci immoliamo con corpo e voce, ma spero che questo sacrificio arrivi alle menti e ai cuori delle persone per tenerli attivi e vivi».



Qual è stato il complimento che ti ha reso più orgoglioso?

«È importante il plauso di pubblico e colleghi, perché in fondo siamo artigiani. Ma una cosa che mi è rimasta nel cuore è stata nell’anno del mio debutto al Globe Theatre di Roma, quando il maestro Gigi Proietti mi ha avvicinato e, dopo avermi corretto alcune cose, mi ha detto: “Quello che fai è veramente esilarante”. Un gigante dello spettacolo che dice una cosa del genere, wao!».



Che cosa c’è nella tua valigia di attore?

«Indumenti, pastiglie per la gola, foto della mia famiglia, la musica che mi fa compagnia».



Tu sei nato a Bra: quanto c’è in te di questa città?

«C’è lo spirito legato alla valorizzazione della cultura. Nel 1997/98 frequentavo il Macabre, un posto magico, che ha lasciato un segno e chi come me aveva una vena artistica si è portato dietro quel messaggio di commistione di linguaggi, di staccarsi dalla normalità e da tutto ciò che era scontato, ripetitivo, commerciale».



Un luogo in cui ami rifugiarti?

«Casa mia, con la mia famiglia. Poi c’è Bergolo, nelle Langhe, dove ho trascorso l’infanzia, uno dei miei luoghi del cuore».



Che ne pensi dei social network?

«Forse vado un po’ controcorrente, ma li amo, mi divertono».



Pavese o Pirandello?

«Pirandello».



La canzone colonna sonora della tua vita?

«Don’t Look Any Further di Dennis Edward».



Dove ti vedi tra 5 anni?

«Questo è un percorso che non ha una direzione precisa. Cerco di sfruttare ogni occasione che mi viene offerta, perché il vero lavoro dell’attore è trovare il lavoro. Non cerco la fama, mi interessa solo fare bene il mio lavoro».



E alla regia ci pensi?

«Sì, è un’esperienza che mi piacerebbe prima o poi trovare il coraggio di affrontare, perché ci vuole una forte responsabilità. È tanto difficile quanto esaltante».



Un consiglio ad un giovane che voglia fare l’attore…

«In verità devo dirgli che probabilmente il percorso che farà, sarà molto complesso, durissimo e troverà una concorrenza agguerrita. È un percorso dove conta tutto: la fortuna, la serietà, la dedizione, la voglia e bisogna averne tanta».



Salutaci con una battuta di un tuo film…

«“Lei mi ha fulminato Signora!”. È il saluto che fa il delegato Spanò quando incontra la signora Beatrice Fiorica nella commedia il Berretto a Sonagli».



Grazie Paolo, in bocca al lupo per tutto!