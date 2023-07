Cuneo Volley, chiusura di mercato col botto: dalla Superlega arriva lo schiacciatore Charalampos Andreopoulos

Il Cuneo Volley chiude il suo personale volley mercato con un colpaccio! Dalla Superlega di Taranto arriva lo schiacciatore greco Charalampos Andreopoulos.

Classe 2001, l’atleta ellenico è alla sua seconda stagione in Italia, dopo una già importante presenza nel campionato di serie A in madrepatria e avendo rappresentato la sua nazionale all’European Championship del 2021. Al Panathinaikos Athens, suo Club prima dell’approdo nel campionato italiano, è stato allenato da suo padre, coach della prima squadra.

« Cuneo è uno dei club che guardavo crescere, è un grande onore far parte di questo gruppo. Sostengo lo sforzo del team per tornare al miglior livello e sarò felice di unirmi al gruppo e aiutare a modo mio. Ho scelto da solo, non ho chiesto a nessuno circa il mio trasferimento a Cuneo, ma sicuramente tutti conoscono le qualità della squadra e della Città; è una piazza storica con una grande tifoseria che capisce la pallavolo. Io e l'allenatore abbiamo discusso dei piani della squadra e sono felice che siamo sulla stessa rotta. Il nostro obiettivo sarà lavorare sodo per ottenere i migliori risultati possibili e creare una buona intesa tra di noi. Gli obiettivi della squadra diventano anche i miei obiettivi personali. Vogliamo dire la nostra in A2 e toglierci soddisfazioni.» - le prime parole di Charalampos Andreopoulos da giocatore di Cuneo.

« Sono rimasto molto colpito da lui nel vederlo giocare; l’avevo già visto in grecia e dopo le prestazioni fatte in alcune gare quest’anno in Superlega a Taranto, mi ha convinto sul fatto che sia il giocatore con le giuste caratteristiche umane per una stagione difficile come quella che ci si prospetta dinanzi. E’ un guerriero, un combattente, un giocatore abituato a prendersi responsabilità, che gioca molto bene a pallavolo e che le sue qualità siano quelle che servono per fare la differenza. Con il suo arrivo abbiamo un reparto di schiacciatori di altissimo profilo e questo aiuterà sia la fase degli allenamenti e la conseguente crescita della squadra, sia la possibilità di gestire tutti i vari momenti della stagione.» - coach Matteo Battocchio.

La presentazione di Charalampos Andreopoulos avverrà domani pomeriggio, venerdì 7 luglio alle ore 17.30 presso la sede della General System Cuneo, ospiti di Claudio Rovere, Socio e partner del Club biancoblù, e della sua famiglia per la conferenza stampa ufficiale in Diretta Instagram sul profilo del Cuneo Volley. I followers del Club cuneese collegati per fare loro stessi delle domande al nuovo schiacciatore biancoblù.