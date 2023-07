Mondovì: dal 17 al 22 luglio è tempo di “Beach volley junior Camp 2023” riservato ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni

A Mondovì è tutto pronto per il "Beach volley junior Camp 2023", il camp estivo, in programma dal 17 al 22 luglio, organizzato dall’associazione sportiva “L'Ultima Spiaggia”. A ospitare il primo camp di beach volley monregalese sarà l'area sportiva del Beila (Via Conte di Sambuy).

Si tratta di una settimana di full immersion di beach volley, sempre sotto l’attenta visione degli istruttori federali de L’Ultima Spiaggia. Il Camp è aperto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, con orario continuato dalle 9 alle 18 (pranzo incluso). Prevista anche la formula “all inclusive”, con la possibilità di cenare e pernottare presso l’Albergo delle Alpi di Miroglio.

Il programma del Camp prevede sei ore totali di allenamento, oltre a lezioni e video di perfezionamento. Ogni giorno, inoltre, 60 minuti saranno dedicati alla preparazione atletica grazie alla preziosa presenza dei tecnici federali dell’Atletica Mondovì. E poi ancora attività di animazione, laboratori (cucina, fotografia e altro) con i docenti del CFP Cebano Monregalese. Un appendice del Camp è previsto per sabato 22, infine, con un torneo di chiusura tra tutti i partecipanti a cui seguirà la premiazione.

“Da anni organizziamo corsi e tornei di beach volley per bambini e ragazzi” – spiega Marco Cuniberti de L’Ultima Spiaggia – “Quest'anno abbiamo organizzato anche un torneo valido per il campionato regionale e che ha attribuito punti validi per il campionato nazionale di categoria. Siamo fieri di essere una delle poche società in Italia di beach volley a svolgere un'attività così completa verso bambini e giovani. E quest'anno abbiamo deciso di organizzare anche questa nuova iniziativa del Camp. Un'iniziativa che sembra incontrare molto gradimento nei giovanissimi, visto che abbiamo ricevuto già tantissime adesioni, con presenze provenienti anche dalla vicina Liguria.”

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@lultimaspiaggia.it oppure telefonare al 3355457772.