Buzzetti (Aspesi): "Roma è una realtà straordinaria ma difficile"

(Adnkronos) - “Una realtà come Roma è straordinaria ma, allo stesso tempo, difficile”, ha detto Paolo Buzzetti, presidente di Aspesi Roma, che è intervenuto al seminario “Strumenti e norme per facilitare la rigenerazione urbana” che si è tenuto, oggi, nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma.

“Questo incontro – ha sottolineato Buzzetti in fase di apertura dell’evento – nasce dalla volontà di fare un’analisi congiunta e propositiva dello stato dell’arte dei lavori di riqualificazione urbana e metropolitana di Roma, partendo da un report sul patrimonio edilizio già esistente e purtroppo inutilizzato per il quale, tramite il Laboratorio Permanente per Roma, sono già stati presentati progetti di recupero delle aree e degli edifici in disuso con l’obiettivo di contribuire attivamente al suo riammodernamento e riuso”. “Il fine che ad oggi dobbiamo perseguire è da un lato un maggiore ascolto della rappresentanza urbanistica in campo economico e sociale, e dall’altro l’istituzione di un luogo fisico dove poter discutere di queste misure e accorgimenti tecnici, soprattutto a due anni dal Giubileo del 2025 e a 7 anni dalla possibilità dell’ Expo a Roma”, ha precisato Buzzetti.

Il presidente di Aspesi Roma ha sottolineato la necessità di un maggiore impegno in campo politico per l’urbanizzazione. “È, dunque, necessaria – ha aggiunto Buzzetti – una regolamentazione normativa sul piano urbanistico in quanto l’Italia è carente in questo ambito”. “Serve uno snellimento delle procedure legislative al fine di garantire nei giusti tempi, l’attuazione degli interventi necessari per poter non solo ospitare eventi di portata internazionale, ma per rendere vivibile la città anche ai suoi cittadini residenti”, ha concluso Buzzetti.