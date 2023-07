Gasparri: "C'è proposta di legge per dare seconda vita a città"

(Adnkronos) - “È stata presentata una proposta di legge sulla ristrutturazione urbana per dare una seconda vita alle città senza consumare il suolo”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che è intervenuto al seminario “Strumenti e norme per facilitare la rigenerazione urbana” che si è tenuto, oggi, nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma.

“La proposta di legge ha come obiettivo una riurbanizzazione sostenibile attraverso l’efficientamento del patrimonio edilizio, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica con impianti sostenibili, e l’impiego di spazi abbandonati e degradati, a cominciare da Roma dove ci sono molte fabbriche e capannoni abbandonati anche in zone centrali della città”, ha sottolineato il senatore di Forza Italia. “È necessaria una legge nazionale per rigenerare molti luoghi nel rispetto dei centri storici, senza trascurare la possibilità di modernizzazione delle zone periferiche, quali ad esempio Tor Bella Monaca nel Lazio o Scampia in Campania”, ha continuato Gasparri. “Questa legge interessa tutti, dagli imprenditori edilizi alla politica”, ha detto il senatore. “Sono necessarie misure prive di speculazioni ma che forniscano incentivi per la ristrutturazione urbana dei siti”, ha continuato Gasparri.

Il senatore ha auspicato che l’impegno portato avanti da Forza Italia, sostenuto da Aspesi, venga accolto dall’opposizione e dalle altre forze politiche. “Spero che questa proposta venga approvata in quanto la ristrutturazione urbana è un tema di interesse comune”, ha concluso Gasparri.