Incidente Belluno, auto investe famiglia: morti papà e nonna

(Adnkronos) - Un'auto ha travolto una famiglia di quattro persone a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Tragico il bilancio: il papà e la nonna sono morti sul colpo, mentre il bimbo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Ferita anche la mamma. Il nonno giunto sul posto è stato colto da malore e trasportato anche lui in ospedale.

Alla guida dell'auto una donna straniera, anche lei ferita. L'incidente è avvenuto alle 15.20 in via Udine lungo la strada regionale 355.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento e collaborato con il personale sanitario nei soccorsi ai feriti. Il bambino piccolo è stato stabilizzato dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale a Belluno. I due feriti sono stati portati via in ambulanza, come anche il nonno del bambino arrivato subito dopo e colto da malore. La strada è al momento chiusa per i rilievi dell'incidente da parte dei carabinieri. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.