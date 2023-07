Affidata la gestione per la nuova piscina scoperta di Sant'Anna a Mondovì: potrebbe aprire entro fine luglio

Sono in fase di ultimazione i lavori alla piscina scoperta di Sant'Anna Avagnina a Mondovì.

Il nuovo impianto natatorio scoperto, per un costo di circa 400 mila euro, finanziato con un contributo di 300 mila euro dalla Fondazione CRC, è stato realizzato in via delle Robinie, nell'area adiacente al complesso polivalente già presente nella frazione.

Un intervento che fa parte dei cinque "maxi cantieri" avviati con l'amministrazione Adriano (riqualificazione Borgheletto, affaccio al teatro sociale, messa in sicurezza della collina di Piazza e realizzazione dello Scaricatore, leggi qui).

La nuova piscina, la cui realizzazione negli scorsi anni è stata oggetto di forte discussione con le opposizioni, è in fase di ultimazione, avrà scopo ludico-ricreativo, non agonistico ed è dotata di una vasca, con una parte meno profonda per facilitare a tutti l'accesso e la fruzione, ingresso con lavapiedi-doccia e spazi esterni oltre ai locali tecnici, spogliatori con armadi a chiave e i locali riservati per il personale.

La gestione dell'impianto è stata affidata all'A.Ste.Ma, con sede ad Acqui Terme (AL), che già si occupa della rinnovata piscina coperta al Ferrone.

L'apertura e la messa in funzione dell'impianto natatorio scoperto a Sant'Anna - fanno sapere dal Comune - potrebbe già avvenire verso la metà-fine di questo mese.