Approvato il progetto definitivo per il ripristino della viabilità della strada del Vallone dell’Arma

La “tempesta Alex” del 2 e 3 ottobre 2020 ha causato dissesti idrogeologici e gravi danni alle infrastrutture pubbliche su gran parte del territorio della provincia di Cuneo, con situazioni di particolare gravità in alcune zone.

L’eccezionalità dell’eventi alluvionali è stata riconosciuta dal Governo che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per la Regione Piemonte, prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie per il piano di ripristinare della viabilità nelle aree colpite.l presidente della Provincia Luca Robaldo ha provveduto, con decreto del 16 giugno scorso, ad approvare il progetto definitivo predisposto dal Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo per il ripristino della viabilità della strada provinciale 268 del Vallone dell’Arma, nel comune di Demonte.

L’intervento prevede le seguenti lavorazioni: pulizia e spurgo degli attraversamenti idrici; rimozione dei parapetti metallici e demolizione dei cordoli sul ciglio stradale; realizzazione a tratti saltuari di opere di sottofondazione a sostegno della carreggiata; consolidamento delle opere di sostegno esistenti; creazione di nuovi cordoli di fondazione in cemento armato; installazione di nuove barriere stradali in acciaio e legno omologate in classe H2. La spesa prevista ammonta a 600.000 euro, suddivisa in 425.000 euro per lavori (inclusi 15.000 euro per gli oneri speciali della sicurezza) e 175.000 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.