Boves, la biblioteca chiude per la pausa estiva

La Biblioteca civica del Ricetto, trasferita provvisoriamente a Palazzo Comunale nel mese di febbraio per permettere l’effettuazione dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale della sede di via Marconi 2, chiuderà al pubblico dal 10 al 31 luglio, per poi riprendere l’attività nella sede storica a partire dal 1 agosto.

L’inaugurazione ufficiale dei locali rinnovati è in programma giovedì 27 luglio alle ore 17.

L’intervento nella sede di via Marconi, realizzato grazie ad un finanziamento straordinario della Fondazione CRC da € 100.000 (su una spesa complessiva di €246.000), ha visto l’eliminazione delle barriere architettoniche, il rifacimento dei servizi igienici, l’adeguamento antincendio, il rinnovo degli arredi, la tinteggiatura dei locali, l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento e la realizzazione di un ampio box esterno per la restituzione dei libri.