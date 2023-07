Bra, le opposizioni tuonano sullo stato di degrado delle tettoia di piazza Giolitti

Dopo il dibattito dello scorso Consiglio comunale di Bra, le minoranze tornano a porre l’attenzione sulla tettoia di piazza Giolitti, al centro in questi giorni di un nuovo intervento di manutenzione. Congiuntamente, i consiglieri Davide Tripodi, Marco Ellena, Giuliano Mossino, Luca Cravero, Sergio Panero e Sebastiano Luca hanno presentato un comunicato dove si interrogano sul suo stato attuale:

"Da alcune settimane a questa parte è iniziato l’intervento del secondo lotto della tettoia in ferro di piazza Giolitti che ha reso necessario lo spostamento del mercato del mercoledì e venerdì mattina e sabato pomeriggio, sotto la vicina tettoia in cemento armato. Con interrogazione a firma di tutti i consiglieri comunali di opposizione, corredata da documentazione fotografica, si è dibattuto sullo stato di degrado della suddetta struttura. Quest’ultima presenta crepe evidenti ai plinti e forti criticità sul deflusso delle acque meteoriche. Per quella tettoia non è mai stato realizzato un collaudo statico. Viste le condizioni in cui si trova, come si può escludere un collasso, anche solo parziale della struttura? Parliamo di un evento già accaduto nella vecchia struttura coperta di piazza Spreintenbach: è qualcosa che non deve assolutamente ripetersi. In risposta all’interrogazione, il sindaco ha garantito di intervenire quanto prima per mettere in atto i passi necessari alla conservazione della struttura e alla tutela dell’incolumità pubblica. Auspicavamo risposte decisamente più precise e rassicuranti: si intervenga immediatamente, senza se e senza ma!"

Durante la seduta, svoltasi lunedì 3 luglio, le minoranze avevano infatti sottolineato come, nonostante i due interventi di manutenzione (quello avvenuto nel 2020 e quello in corso) restano delle parti non trattate che sono sottoposte all’attacco della ruggine

Prendendo la parola, il sindaco Gianni Fogliato aveva sottolineato come "i lavori attualmente in corso riguardano il restauro conservativo sulle opere in ferro della struttura, secondo le disposizioni ricevute dalla Sovraintendenza e dai restauratori competenti. Si è proceduto a stralci esecutivi secondo le priorità evidenziate e le risorse disponibili".