Chiusa di Pesio ospita l'undicesimo Raduno Alpini d’Oc

Tutto pronto a Chiusa di Pesio per l’organizzazione dell’undicesimo Raduno Alpini d’Oc. La manifestazione che coinciderà con i festeggiamenti del 90° anno di fondazione del Gruppo e del 50° Raduno Intersezionale vanta un ricco programma di cinque eventi di seguito elencati:

DOMENICA 30.07.2023 “Aspettando il Raduno “gli Alpini al Cinema sotto le stelle”.

Serata organizzata dall’Associazione Cercando il Cinema con la collaborazione del Gruppo Alpini di Chiusa di Pesio alle ore 21.00 presso cortile ex Ospedale Via G. Mauro 8 Chiusa di Pesio con la proiezione del film “La seconda Via” prodotto in Italia e Slovenia, di genere drammatico diretto da Alessandro GARILLI.

Primo film sulla ritirata di Russia, quella battaglia di Nikolajewka, combattuta dagli alpini il 26 gennaio del 1943 che costò la vita a migliaia uomini.

Ingresso €. 5,00 posti disponibili 99.

GIOVEDÌ 03.08.2023 “gli Alpini al Cinema tra i due Poli e la montagna”.

Serata organizzata in collaborazione con l’Associazione Cercando il Cinema alle ore 21.00 presso cortile ex Ospedale Via G. Mauro 8 Chiusa di Pesio con la proiezione di tre cortometraggi dai seguenti titoli:

Giulio BICH una testimonianza dal Polo Nord. Racconta l’impresa degli Alpini Valdostani alla ricerca della Tenda Rossa del Generale Umberto Nobile.

Alessio Jaccod un Alpino del 1907. Racconta la storia di un alpino orologiaio di Morgex che venne scelto per la spedizione italiana di soccorso ai superstiti del dirigibile Italia, schiantatosi nell’Artico durante la seconda spedizione condotta dal generale Umberto Nobile.

La Croce dei Poli sul Monte Bianco. Racconta dell’impresa del Generale Antonio VIZZI che nel 2001 e nel 2003 raggiunge i due Poli portando la Croce Astile benedetta da Papa Giovanni Paolo II. La stessa in occasione del 25° anno di pontificato del pontefice viene portata sul Monte Bianco.

In occasione della serata è prevista la presenza del Generale Antonio VIZZI classe 1941 protagonista del terzo cortometraggio che ha indossato l’uniforme alpina dal 1960 al 1994.

In caso di maltempo la serata verrà effettuata nella sala Polivalente del Parco del Marguareis di Chiusa di Pesio.

ingresso libero

VENERDÌ 04.08.2023

Ascensione sulla Bisalta ricordando l’alpino Giancarlo MAURO.

Per onorare il ricordo dell’alpino MAURO Giancarlo (membro del direttivo del gruppo Alpini Chiusa di Pesio) nonché atleta del gruppo sportivo della Sezione di Cuneo, improvvisamente scomparso il 2 gennaio 2023, motore trainante nell’organizzazione del XI Raduno Alpini d’Oc a Chiusa Pesio, che aveva espresso la volontà di salire sulla Bisalta per “Onorare gli alpini andati avanti.”

Penne Nere in musica

Serata musicale Ore 20.30 presso Aerea Verde con la presenza della Fanfara Monregalese e del Coro Sezionale di Mondovì che allieteranno la serata con ricco musichiere alpino. In caso di maltempo la serata verrà effettuata nella sala Polivalente del Parco del Marguareis di Chiusa di Pesio.

ingresso libero

SABATO 05.08.2023

Ore 14.00 partenza della fiaccola alpina da Cuneo - sede Memoriale Divisione Alpina Cuneense con passaggio ai monumenti di Spinetta - Roata Canale - Beinette - e arrivo al monumento ai Caduti di Chiusa Pesio - Viale IV Novembre.

Ore 15.30 apertura dello stand Alpino allestito presso il complesso sportivo “le Vele” – con la partecipazione della Protezione Civile Sezionale di Cuneo con l’ausilio dei ragazzi che hanno partecipato ai campi scuola ANA 2022 unitamente agli istruttori di arrampicata sportiva della InOut Climbing – Le Vele aperta a tutti.

ore 16.30 Nutella Party per i ragazzi presenti;

ore 18.00 arrivo della fiaccola accolta dalla Banda Musicale "Guido Vallauri" di Chiusa di Pesio, apertura del Raduno con accensione del Tripode, alza bandiera ed onori ai caduti;

ore 19.00 apertura stand gastronomico “Polenta con gli Alpini” presso il Parco Divisione Alpina Cuneense - Area verde.

ore 21.00 serata danzante con l’orchestra “Claudio music Folk”.

DOMENICA 06.08.2023

Ore 8.15 ammassamento “Area verde” registrazione dei Gruppi, colazione alpina;

Ore 9.15 ammassamento dei Gonfaloni dei vessilli e dei gagliardetti, saluti e allocuzioni autorità.

Ore 9.45 inizio sfilata per le vie del paese accompagnata dalla banda Musicale Guido Vallauri di Chiusa di Pesio e dalla Fanfara Sezionale ANA di Ceva, con deposizione floreale alla Cappella Alpina e al Monumento ai caduti.

Ore11.00 Santa messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino in suffragio delle penne mozze e di tutti gli alpini “andati avanti”, al termine continuerà la sfilata fino all’area Verde;

Ore 13.00 rancio Alpino presso area Verde curata da servizio catering.

Ore18.00 Ammaina bandiera.

In attesa del grande evento gli Alpini chiusani sono impegnati nel lavoro di sistemazione della cappella Alpina (vedi foto), del monumento ai caduti e del monumento divisione alpina cuneense.