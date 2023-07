Domenica 9 luglio porte aperte al Museo della Fisarmonica di Robilante

Domenica 9 luglio (con orario 10:00-12:00) il Museo della Fisarmonica vi invita a varcare la sua soglia per scoprire le tante curiosità che racchiude.

Sarà l’occasione per conoscere in maniera semplice e concreta come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno.

È consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita all’ora ed alla mezz’ora).

Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).