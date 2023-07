Il sindaco di Barge Ivo Beccaria annuncia il percorso per ottenere il titolo di “Città” evidenziato anche dalla sua storia

“Barge con i suoi 7.700 abitanti, si trova al tredicesimo posto tra i 247 comuni in provincia di Cuneo e ricoprendo una superficie di 85 chilometri quadrati ha tutti i connotati per poter diventare città. Per questo è iniziato un cammino che potrà portare il nostro Comune a ritrovare il rilievo che gli spetta non solo dal punto di vista del numero di abitanti ma anche per motivi storici”.

Con queste parole il sindaco Ivo Beccaria annuncia, durante l’ultimo Consiglio comunale, le motivazioni per cui il Comune dell’Infernotto potrà fregiarsi di tale titolo.

“L’iter burocratico – precisa l’assessore Silvio Coero Borga - prevede quattro passaggi: dopo la decisione del Consiglio comunale, sarà necessario il parere della Prefettura, poi del Ministero, infine del Presidente della Repubblica.

Come dice l'ordinamento delle autonomie locali: ‘i Comuni che sono insigniti per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza’ – cita l’assessore Coero Borga - possono essere riconosciuti con il titolo di ‘Città’. Barge soddisfa facilmente tutti questi requisiti grazie alla storia e tradizione locale, ai monumenti e ai luoghi turistici e culturali che fanno parte del suo territorio distribuito tra pianura, collina e montagna”.

LA STORIA

Come è scritto nella relazione storica che sarà presentata dal Comune di Barge alla Prefettura.

Fino al 1800, il termine ‘Città’ fu utilizzato per Barge, e anche al Re Carlo Alberto di Savoia venne attribuito il titolo di 'Conte di Barge' in due occasioni.

A partire dagli ultimi decenni del XIV secolo, lo stato Sabaudo iniziò a promulgare specifici "Statuti" per la ‘Communitas Bargiarum’, stabilendo in modo giuridico le funzioni e le istituzioni interne, che vennero uniformate a quelle delle principali ‘Communitates’ dello Stato.

Di conseguenza, Barge si affermò come uno dei principali centri strategici dei Savoia, anche per la sua posizione prossima al confine con il Marchesato di Saluzzo dell'epoca.

Con tutti questi presupposti non resta quindi che attendere che Barge possa fregiarsi al più presto del titolo di “Città”.