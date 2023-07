"Insoliti sipari": a Ceva al via la rassegna teatrale estiva nel giardino del Castello

"La programmazione è variegata - ha spiegato Alessandra Giovana , direttrice artistica di "In Quinta" - "Partiremo con Giobbe Covatta e la sua comicità di spessore; poi avremo un balletto della MM Contemporary Dance Company, una della maggiori compagnie di danza contemporanea del momento; seguirà 'Cinque contro Tutti', l'intervista Show di e con gli Oblivion, gruppo dalle voci preziose e per concludere una versione del don Chisciotte in prosa. Quattro appuntamenti che che speriamo abbiano un buon riscontro".

"Ringrazio l'associazione 'In Quinta' e la famiglia Pallavicino che hanno collaborato per regalare alla nostra Città questa bella programmazione - ha detto il sindaco, Vincenzo Bezzone - "Si è aperta una bella collaborazione con il comune che speriamo possa proseguire per progerrazioni future. Grazie poi ad Alessandra che ha messo a terra tutte le idee, creando un cartellone di altissimo livello, al presidente di 'In quinta' Tommaso Rotella e a Fondazione CRC che sempre ci sostiene".