Otto nuovi assistenti familiari con il corso di Ascom Form, Lunetica e Fondazione CRC

I nuovi concept di formazione non possono che seguire i nuovi trends del mercato. E quello della cura evidenzia la parabola ascendente in riferimento alla richiesta di assistenza alla persona, per lo più domiciliare, che sta progressivamente uscendo dalle pieghe del lavoro non regolarizzato e, in tal senso, richiede sempre più competenze nella gestione.

In linea con questo fabbisogno in costante aumento, l’agenzia formativa Ascom Form - di diretta emanazione del Gruppo Ascom Bra - ha rinnovato e concluso il quarto corso di “Assistente alla Persona”, progettato e gestito in collaborazione con la cooperativa “Lunetica” e attivato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

“Il quarto rinnovo di questo percorso formativo di successo – commenta Luigi Barbero, alla direzione di Ascom Form e di Ascom Bra - ci ha stimolati ad affrontare le nuove specificità di quello che si contraddistingue sempre più come un profilo professionale dalle competenze trasversali e specifiche, finalizzate alla presa in carico di fragilità fisiche, psicologiche ed emotive”.

La figura dell’assistente alla persona richiede, infatti, un pari livello di preparazione su temi fondamentali che vanno dal segreto professionale, alla custodia delle emozioni, alla mobilizzazione del paziente a domicilio, alla prevenzione del burnout, alle nozioni di primo soccorso, alle capacità di comunicazione verbale e para-verbale, alla conoscenza dei principali quadri clinico patologici, fino all’educazione alimentare di base, per fare solo alcuni esempi.

Prosegue Barbero: “In tal senso, la collaborazione tecnica con Lunetica ci ha consentito di porre un accento di innovazione nella costruzione di un modello formativo pronto ad accogliere le richieste emergenti che riguardano l’affiancamento di cura e persone con disabilità fisiche, psicologiche e psichiatriche, con un training mirato al sostegno attivo verso Alzheimer, demenze e autismo, che godono di specifica attenzione anche dal punto di vista legislativo e di ristoro economico grazie al riconoscimento del ruolo del caregiver e all’istituzione del Fondo dedicato”.

In questa nuova tornata che ha visto qualificarsi otto assistenti alla persona, l’incidenza di partecipazione risulta under 30, a maggioranza femminile, a conferma dell’ambito lavorativo percepito come sicuro, altamente formativo e duraturo.

“La valorizzazione del ruolo e delle competenze dell’assistente alla persona va correttamente inquadrata come supporto aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto alle competenze medico-sanitarie, così come ai caregiver familiari di riferimento, con cui va facilitato il processo relazionale e partecipativo a beneficio diretto della persona assistita” sottolinea il responsabile del corso Daniele Cravero di Ascom Form.

Un profilo che, neanche troppo lentamente, sta emergendo anche grazie al ruolo qualificante della formazione, che dà oltretutto la possibilità di iscriversi agli sportelli professionali dedicati.