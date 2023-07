Parcheggi interrati, Illuminata e incarichi di amministratori per le partecipate: Boselli interpella sindaca e giunta

Parcheggi interrati, Illuminata e incarichi affidati a personalità dell’amministrazione comunale a favore di soggetti partecipati dal Comune: sono queste le tematiche che caratterizzano le tre interpellanze prodotte dal capogruppo degli Indipendenti di Cuneo, Giancarlo Boselli.



Il consigliere ha infatti recentemente dato conto tramite il proprio profilo Facebook della presentazione dei tre documenti (di cui due con richiesta di risposta scritta).



Il primo documento riprende le fila da un’interpellanza già discussa lo scorso maggio, nella quale Boselli chiedeva conto alla giunta del destino del progetto di parcheggio sotterraneo sotto piazza Cavalieri di Vittorio Veneto; in sede di consiglio comunale il vicesindaco Luca Serale rispondeva che non risultasse fosse mai stati presentato, “al sottoscritto o all’ex sindaco Federico Borgna”. Una risposta non attinente alla domanda, che quindi l’Indipendente ha ripresentato chiedendo semplicemente “un sì o un no come risposta”.



La seconda interpellanza sollecita invece la sindaca Patrizia Manassero ad affrontare in commissione le domande e i dubbi sollevati da alcuni consiglieri comunali in merito all’evento Cuneo Illuminata e alla sua associazione di riferimento (già avanzati a gennaio).



Il terzo documento reitera invece una richiesta che Boselli ha presentato a maggio, quella cioè di conoscere tutte le attività professionali messe in campo da consiglieri comunali o assessori a favore di soggetti partecipati dal Comune negli ultimi sei anni; nella discussione in consiglio comunale degli scorsi mesi era stato risposto – dalla sindaca Manassero - che due erano stati i soggetti coinvolti in questo senso, entrambi ex consiglieri non più in carica: Laura Menardi e Umberto Fino.



Se ne parlerà tra qualche settimana, in consiglio comunale.