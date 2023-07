Racconigi: una barriera ecologica contro i piccioni sul complesso di Santa Chiara

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale l’Amministrazione di Racconigi ha stanziato oltre 15 mila euro per sanificare e posizionare una barriera ecologica sul complesso di Santa Chiara, in modo da tenere lontani i piccioni, che, oltre a creare problemi dal punto di vista igienico-sanitario, hanno iniziato a nidificare all’interno dell’edificio.

Commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano: “Dalla rivoluzione industriale in poi i piccioni hanno adattato il loro comportamento per vivere in ambienti urbani, facendo delle città il loro habitat; questi volatili possono causare rischi di carattere igienico-sanitari, decadimento delle condizioni di pulizia e danni ai monumenti e al patrimonio cittadino, per questo, come Amministrazione, ci siamo da subito impegnati a realizzare interventi che contrastino questo problema. La nuova barriere ecologica verrà installata appena possibile, probabilmente già in autunno”.

Il consigliere Mariano ha anche partecipato nella giornata di oggi, venerdì 7 luglio, ad un primo incontro con la Provincia di Cuneo, con l’obiettivo di dar vita a un percorso per trovare una soluzione definitiva al problema.

Già negli scorsi anni l’Amministrazione racconigese aveva portato avanti interventi volti a ridurre i disagi provocati da questi volatili, come gli impianti di dissuasione sulla copertura della chiesa di Santa Croce e nel viale Monumentale.

“Sono soddisfatto di come l’Amministrazione sia riuscita a programmare e a trovare i fondi per questo intervento –conclude il vicesindaco Alessandro Tribaudino- Oltre alla realizzazione della barriera interverremo sul campanile e sui buchi pontai con idonee tamponature, in modo che i colombi non possano più posarsi sul cornicione della Chiesa e nidificare nell’edificio”.