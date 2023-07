Nelle campagne del Roero il giorno dopo la tempesta, fra vigne e frutteti distrutti

Il violento temporale che si è scatenato nel primo pomeriggio di ieri 6 luglio ha zigzagato con un percorso imprevedibile e devastante fra Langa e Roero, rovesciando acqua torrenziale in certe zone e purtroppo molta grandine in altre.

In mattinata abbiamo effettuato un sopralluogo nelle zone più colpite e toccato con mano i gravi danni all’agricoltura inferti da quest’ultimo fenomeno atmosferico.

Appena oltrepassata Guarene, scendendo in località Socco, ci siamo imbattuti in uno degli scenari peggiori. Vigne completamente defogliate, con pochi acini rimasti appesi ai tralci, noccioleti scheletriti e soprattutto frutteti danneggiati irrimediabilmente.

I frutticoltori Walter e Roberto Anfossi sono affranti e alle prese con la conta dei danni:

“Si sono salvate solo le albicocche precoci, quelle che abbiamo già raccolto. Le altre sono perdute, come le pesche e le susine la cui produzione è compromessa al 100%. Ci saranno anche notevoli conseguenze sui raccolti autunnali di mele e pere che ancora non si possono prevedere. I vigneti sono martoriati”.

Ci fermiamo accanto al ristorante 'Io e Luna', dove stanno ancora ripulendo strada e cortile. Ci fanno vedere l’orto, dal quale ricavavano verdure fresche e erbe officinali. Le zucchine sono una poltiglia indistinguibile, insalate, carote, fagiolini sono brandelli informi di verde.

“Non abbiamo avuto il tempo di mettere in salvo niente. È cominciato tutto all’improvviso e in mezz’ora grandine e acqua hanno rovinato tutto quanto”.

La campagna tra Vezza e Canale è indecifrabile. A zone apparentemente salve, si alternano campi ancora allagati e noccioleti sbrindellati. Risalendo a Montà risultano evidenti i segni degli smottamenti dovuti all’impeto della pioggia, le capezzagne solcate da crateri e le foglie degli alberi appiccicate all’asfalto del bordo strada. Ovunque operai a ripulire, persone armate di scope e badili.

La zona tra Santo Stefano Roero, Monteu e Montaldo ha subito gli ultimi strascichi della tempesta. Impressionanti i frutteti della frazione Bordoni Alti di Monteu. Ce li segnala il sindaco Michele Sandri:

“Un disastro. Ci sono produzioni azzerate, agricoltori che hanno perso l’intero raccolto”.

Esattamente la stessa cosa che ci racconta Alessandra Balbo, sindaca di Corneliano:

“Ci sono danni nelle campagne un po’ ovunque, ma specialmente nella fascia confinante con Piobesi e Vezza, nelle località Cuminiano e Castellero, come nelle frazioni Centanito e Morane verso Montaldo. Abbiamo ricevuto centinaia di telefonate e molti contadini sono disperati fino alle lacrime. Per i piccoli produttori è davvero un brutto colpo. Uno di loro mi ha detto che da domani possono cominciare a potare”.

La situazione di Piobesi non è migliore. Il sindaco Mauro Prino:

“Segnalati molti danni alle auto. Danneggiati tetti e abbaini ad abitazioni e capannoni. Abbiamo convocato la commissione Agricoltura per una valutazione corretta e fare segnalazioni alla Regione. Per fortuna era stato appena ultimato un importante lavoro sugli argini del Riddone in località Catena Rossa che ha retto molto bene ed evitato danni gravi”.

Meno colpite appaiono le zone tra Magliano Alfieri, Priocca e Govone, come anche la parte del Roero in direzione di Bra, risparmiate dalla grandine, non dal forte vento e dalla pioggia che ha causato locali smottamenti e qualche allagamento.

È davvero auspicabile un intervento a favore di chi ha visto il proprio lavoro distrutto in pochi minuti, tra l’altro per un evento non previsto e non annunciato, almeno non con quella portata.