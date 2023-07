Saluzzo, la parte centrale di piazza XX Settembre chiusa da lunedì fino al 21 luglio

La parte centrale di piazza XX settembre chiusa alla circolazione e al parcheggio da lunedì 10 e fino al 21 luglio 2023.

Le restrizioni, stabilite dal comando di Polizia locale del Comune, servono per permettere le ultime lavorazioni di riqualificazione della piazza: gli operai provvederanno a fresare il vecchio manto stradale, a riasfaltare e, infine, a disporre la nuova segnaletica orizzontale, ovvero le strisce stradali.

Piazza XX settembre è oggetto di un importante progetto di riqualificazione urbana avviato in primavera: è stato creato un camminamento pedonale lungo tutto il perimetro, c’è una nuova minirotonda per snellire il traffico, maggiori parcheggi, illuminazione più efficiente e con meno consumi. Sono stati anche piantati nuovi alberi per completare l’anello arboreo tutto intorno.

La riasfaltatura è l’”ultimo atto” del programma di lavori.