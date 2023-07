Spettacolo 'Ecologico ed ecosostenibile' al Castello di Cisterna d’Asti

Domenica 9 luglio la rassegna Ecomusei Palcoscenico Naturale”, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo - Abbonamento Musei Piemonte e Rete Ecomusei Piemonte, farà tappa all’Ecomuseo delle Rocche del Roero, con lo spettacolo inserito nel Festival Teatro a Pedali 2023 “L’ALTRO MONDO – Piccole storie di cambiamento”, che si terrà alle ore 21.30 nel Parco del Castello di Cisterna d’Asti, in collaborazione con l’Associazione Museo Arti e Mestieri di Cisterna.

Lo spettacolo di e con Daniele Ronco, per la regia Luigi Saravo, in collaborazione con il CNR e la produzione Mulino ad Arte è un momento teatrale diverso, in cui il pubblico scrive, pedala, sogna.

La pièce è un viaggio in cui gli spettatori e le loro percezioni dei temi ambientali diventano centrali rispetto alla rappresentazione.

Nella prima fase dello spettacolo le persone scrivono le proprie percezioni sui temi proposti, che verranno poi elaborate e restituite più tardi.

Si entra poi ne “L’altro mondo”, trasposizione teatrale dell’omonimo libro di Fabio Deotto, che ha viaggiato per due anni da un estremo del mondo all’altro, raccogliendo testimonianze dirette in merito alla crisi climatica. Luoghi che diventano simbolo di un mondo che l’essere umano si ostina a voler mantenere inossidabile, ma che ormai non esiste più.

Grazie a Teatro a Pedali è possibile realizzare uno spettacolo dal vivo ad impatto zero, alimentando la scena

con un sistema di co-generazione elettrica azionato da una serie di biciclette, collegate a un impianto di accumulo.

Questo consente di sensibilizzare gli utenti al tema dell’eco-sostenibilità attraverso un approccio esperienziale: i partecipanti sono chiamati a pedalare, prima e durante lo spettacolo, contribuendo di fatto all’auto-sostenibilità dell’evento.

Costo biglietto: 5 euro

Per info: Ecomuseo delle Rocche del Roero 0173/976181

info@ecomuseodellerocche.it

https://piemontedalvivo.it/ecomusei-palcoscenico-naturale/