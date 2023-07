Oltre 70 partecipanti tra adulti e bambini ai corsi inclusivi di "Sport-In"

Il sodalizio, nato a Mondovì, a ottobre dello scorso anno (leggi qui) , grazie a un progetto della Cooperativa Caracol e il sostegno di Fondazione CRC e CRT, ha come obiettivo quello di favorire la pratica dell'inclusione attraverso lo sport, dando la possibilità alle persone, con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) dai 6 anni in poi, la possibilità di praticare attività sportiva.

Bilancio positivo per il primo anno di attività dell'associazione " Sport-In ".

"In questo primo anno - spiegano dal direttivo di Sport In Pina Gonzalez, Marta Gregorio, Laura Fasciani e Federica Bo - "si sono iscritti 50 adulti e 24 bambini(e) partecipando con molto entusiasmo e impegno, imparando e rafforzando le proprie capacità attraverso le discipline di pallapugno, ginnastica ritmica, basket, aikido e teatro".

Le attività sportive sono state condotte da tecnici specializzati delle associazioni Pro-Paschese, Merlese, associazione Eleganza; Asd Basket Mondovì; associazione Shuren Dojo, mentre i tecnici della Cooperativa Caracol hanno curato il corso di teatro.

"Nei vari corsi - proseguono da Sport in - siamo stati supportati dai volontari delle associazioni di volontariato Diversamente, Creattività, Dioniso, Centro gli Aquiloni di Ceva, oltre all’appoggio delle associazioni Aifa, Autismo Help, Arte Libera. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di queste attività e la realizzazione di questo sogno. In modo particolare vogliamo fare un grazie sincero a chi con noi e più di noi affronta le sfide quotidiane con grande fiducia: le famiglie."

"Ci stiamo impegnando - concludono - perché questo sogno possa diventare una realtà stabile capace di rispondere alle necessità del territorio, e per questo abbiamo il bisogno di continuare ad avere affianco a noi i partner e che hanno creduto in questa sfida a cui ringraziamo: il Comune di Mondovì, l’Unione Mondolè, il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziale del Monregalese, A.S.L. CN1, Club Lions di Mondovì, gli Istituti Scolastici Superiori, Ass. Amico Sport di Cuneo, e le Associazione sopra citate. Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ci ha sostenuto economicamente attraverso donazioni: il Club Lions di Mondovì, La Compagnia della leva A.S.D di Mondovì, ASEITAS di Roberto Montan di Savigliano, Vetreria Giacosa di Mondovì, gli atleti al torneo di calcetto al CRB del Borgato di Mondovì."