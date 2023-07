Videosorveglianza: ecco i Comuni della Granda che hanno ottenuto un contributo da parte del Ministero dell’Interno

Sono stati resi noti i Comuni della provincia di Cuneo che hanno ottenuto un contributo da parte del Ministero degli Interni per la videosorveglianza sul territorio.

In tutta Italia i beneficiari sono quasi 478, ecco l’elenco che riguarda la Granda: Argentera, Monasterolo di Savigliano, Nucetto, Moretta, Castagnito, Faule, Margarita, Paroldo, Revello, Sommariva Perno, Vicoforte, Roccavione, Mondovì, Moiola, Cuneo, Robilante, Bastia Mondovì, Lesegno, Montaldo Mondovì, Mombarcaro, Serralunga d’Alba, Lequio Tanaro, Priola, Magliano Alfieri, Marsaglia e Villar San Costanzo.

“Ottima notizia per il nostro territorio - sottolinea l’onorevole Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia -, prova concreta dell’alta considerazione che il Governo Meloni ha della sicurezza anche nei comuni più piccoli. Ringrazio la Prefettura per aver vagliato le pratiche dei Comuni richiedenti e naturalmente il ministro Piantedosi e il sottosegretario Ferro per l’attenzione costante verso il territorio”.