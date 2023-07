Vocalmente Festival: a Fossano il mondo della musica a cappella

Vocalmente, la voce della musica, sta tornando. Manca poco all’apertura del festival dedicato alla musica a cappella che ha Fossano ha una delle sue capitali a livello internazionale. Dal 14 al 16 luglio la città degli Acaja, nel cuore della provincia di Cuneo, torna ad essere fulcro di un mondo musicale in cui la voce è l’unico strumento, ma dall’intreccio delle voci e delle armonizzazioni si crea qualcosa di unico. Grandi cantanti, beatboxers, coristi, insegnanti e arrangiatori si danno appuntamento per un meeting che non è soltanto un lungo week end di concerti, ma anche e soprattutto un momento formativo di alto livello. Nello spirito della Fondazione Fossano Musica, l’istituto musicale fossanese dal quale è nato e cresciuto il festival. Da mesi gli organizzatori sono al lavoro, guidati dai direttori artistici della kermesse, i Rebel Bit, al secolo Giulia Cavallera, Guido Giordana, Paolo Tarolli e Lorenzo Subrizi che conoscono il festival sin dalla sua nascita.

“Siamo davvero entusiasti di questa nuova avventura – spiegano -. Sentirsi sul palco come a casa. Questo è il nostro concept per Vocalmente, vogliamo creare un filo conduttore che unisca il sapore internazionale del Festival al territorio e alla sua grande ricchezza”. Un percorso che nasce dall’esperienza degli anni passati. “Cercheremo di custodire e portare avanti l’enorme bagaglio artistico e umano che i precedenti direttori artistici, Tobias Hug prima e i Cluster poi, ci hanno lasciato”.

Concerti, lezioni di gruppo, talks (incontri in cui gli artisti si raccontano i segreti del loro lavoro), e ancora interviste, momenti musicali in luoghi simbolo della città, Vocalmente è tutto questo è molto altro ancora.

Vocalmente nasce dalla Fondazione Fossano Musica ( www.fondazionefossanomusica.it ), tra più importanti realtà del territorio che si occupano di formazione musicale, presieduta da Gian Franco Riorda e diretta da Gianpiero Brignone. Il festival gode del supporto del Comune di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, soci fondatori della FFM.

Tre serate, tre concerti imperdibili

Ad ospitare i concerti serali sarà il nuovo auditorium Calvino-Paglieri un teatro a cielo aperto allestito nel di uno dei palazzi del centro storico cittadino, a pochi metri dalla sede della FFM. Ecco le tre serate e i relativi protagonisti.

Venerdì 14 luglio saranno ospiti gli italiani Vocal Blue Trains, gruppo vocale di 34 cantanti e musicisti, fondato e diretto da Alessandro Gerini, cantante e arrangiatore Italo-Polacco. Ad aprire il concerto il FFM choir e i Voxes, il coro a cappella nato nelle aule della FFM.

Sabato 15 luglio un’altra grande serata con ospiti d’eccezione: The Swingles, formazione internazionale con una storia lunga 50 anni. Gli attuali 7 giovani componenti hanno base a Londra e la loro musica ha fatto il giro del mondo collezionando premi e riconoscimenti. Un gruppo che ha un legame particolare con l’Italia. Non tutti sanno che la celeberrima sigla di Quark e Superquark è una loro interpretazione “a cappella” dell’Aria sulla quarta corda di Bach. E che fu lo stesso Piero Angela, dopo averli ascoltati (nella formazione originale degli anni Sessanta) a voler utilizzare questo brano per la trasmissione. E divenne un cult. In apertura del concerto i Rebel Bit (che di Vocalmente 2023 sono i direttori artistici) e il coro dell’Academy.

Domenica 16 luglio gran finale con i Club for five. Sono in cinque e arrivano dalla Finlandia. La loro musica affonda le radici nei suoni e nelle atmosfere nordiche con influenze jazz e pop che fanno del loro impasto vocale qualcosa di unico. In apertura i Melomans.

I biglietti ancora disponibili per le serate si possono acquistare e prenotare attraverso il sito www.vocalmente.net

La musica a cappella invade la città

Oltre ai concerti serali nell’autitorium, e ai momenti legati alla didattica, dalle lezioni agli incontri, con gli artisti che si terranno nella chiesa dei Battuti Bianchi, la musica di Vocalmente avrà altri due luoghi di riferimento. Si tratta del cortile interno del Castello dei Principi d’Acaja e l’area pedonale di via Cavour che ospiteranno i Vocal buskers, piccoli shot vocali, esibizioni e jam session con tanti ospiti del festival.

Ecco il programma:

Venerdì 14 luglio tra le 17,45 e le 19 al Castello degli Acaja i Melomans seguiti da Davide Conti e Marco Forgione. Gli stessi artisti, ma nell’ordine inverso si esibiranno in via Cavour; sabato 15 luglio dalle 17,30 alle 19 al Castello degli Acaja i VeraVox seguiti dai Vocal Blue Trains e dai Cantus firmus, mentre in via Cavour in ordine ci saranno i Vocal Blue Trains seguiti da PLAYadies e Melomans. Ancora Vocal Buskers nella giornata di domenica 16 luglio, ma al mattino dalle 11,45 alle 12,30 al Castello degli Acaja con Rebel Bit, Coro voci bianche e Vocalmente Academy. Sempre al castello ma alle 17,30 Roberto Demo, Vocalmentor, L’una e cinque, Charmonie e Voxes.

Vocalmente, un festival , una scuola, una città

Sono tante le anime del festival fossanese, coloro che lo sostengono da sempre e grazie ai quali il festival è cresciuto negli anni.

“Vocalmente per tutta la FFM è motivo di orgoglio – commenta Gian Franco Riorda, presidente della Fondazione Fossano Musica -. È insieme un evento di nicchia perché riservato ad un mondo musicale molto specifico, ma anche un festival internazionale. E soprattutto, parlando la lingua universale della musica, è un festival per tutti. Quest’anno poi, oltre a grandi ospiti stranieri abbiamo anche artisti italiani di altissimo livello. Non dobbiamo poi dimenticare che Vocalmente è anche e soprattutto didattica e per una scuola come la nostra questo è il primo elemento”.

Una scuola, una Fondazione che ha come soci fondatori il Comune di Fossano e la Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.

“È la stagione dei grandi ritorni – sottolinea il sindaco di Fossano Dario Tallone - dopo Fossano Cabaret non poteva mancare Vocalmente, kermesse che ha contribuito a far conoscere il nome della nostra città a livello internazionale. Quest'anno la Fondazione Fossano Musica, Giampiero Brignone e il suo staff, grazie anche alla Crf, hanno preparato un'arena in grado di regalare ancora più emozioni alla spettatore sia dal punto di vista visivo che da quello acustico.

Il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, Gianfranco Mondino, e il presidente della Cassa di risparmio di Fossano Spa, Antonio Miglio, confermano: "È con grande piacere che, come per le passate edizioni, sosteniamo Vocalmente 2023 e tutta la stagione estiva di concerti della FFM che presenta spettacoli di elevata qualità. La rassegna di canto a cappella è un fiore all'occhiello ed ormai si conferma tratto distintivo dell'offerta musicale del nostro territorio".

Un festival che gode del sostegno di diversi sponsor. Primo fra tutti la Maina Spa. “Maina è stata una delle principali sostenitrici di Vocalmente sin dalla sua prima edizione – commenta Marco Brandani, amministratore delegato dell’azienda dolciaria - Riteniamo questa iniziativa molto importante per la nostra città e per i nostri abitanti per cui ci fa piacere contribuire alla sua realizzazione e al suo successo. Pensiamo infatti che la musica sia un forte elemento di aggregazione, di partecipazione e di apertura della città di Fossano ad altri territori e ad altre culture del mondo. La musica è inoltre uno degli elementi fondamentali della comunicazione di Maina sin da quando abbiamo iniziato ad utilizzare un coro natalizio gospel come testimonial dei nostri prodotti.

Indirizziamo i nostri più autentici complimenti alla Fondazione Fossano Musica perché ha saputo mantenere sempre alta la qualità dell’evento e perché senza il contributo delle persone che la compongono tutto ciò non sarebbe stato possibile”.

Il programma completo del festival, le biografie degli gruppi ospiti e tutte le info sul sito www.vocalmente.net