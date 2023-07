Alla guida con patente falsa e senza assicurazione, auto sequestrata a Bra

Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia locale del Comando di via Moffa di Lisio, impegnata in un posto di controllo in piazza Roma, ha fermato una Peugeot poiché il dispositivo targa system segnalava la mancanza della copertura assicurativa. Dalla verifica dei documenti e dai successivi controlli a terminale è emerso che l’assicurazione era scaduta da quattro mesi, fatto che ha immediatamente comportato il sequestro dell’auto.

Alla guida del veicolo un ventenne di Cavallermaggiore che ha esibito una patente di guida francese che ha generato dubbi negli agenti. Alle ulteriori verifiche, svolte prima presso il Comando e poi presso il laboratorio Falsi Documentali della Polizia Locale di Torino, il documento è risultato infatti contraffatto ed è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

Il conducente è stato così multato per la violazione amministrativa della guida senza patente e in attesa di giudizio presso la Procura astigiana per i reati di falso in atto pubblico e uso di atto falso. È questo il secondo caso accertato dalla Polizia Locale di Bra, nell’ultimo mese, di possesso di documenti di guida falsi.

L’operazione è stata possibile grazie ai costanti controlli sulla circolazione stradale svolti dagli equipaggi della Polizia Locale Braidese sul territorio comunale per prevenire e reprimere le più gravi violazioni del codice della strada quali la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, la mancanza della copertura assicurativa e la guida senza patente.