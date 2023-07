I Vigili del Fuoco Volontari di Garessio sono intervenuti nella giornata di ieri, per la messa in sicurezza di una autovettura uscita di strada in una scarpata, sulla strada SP 13 Garessio-Calizzano.

A bordo c'era una sola persona, che una volta soccorsa è stata trasportata in ospedale a Ceva senza gravi conseguenze dal personale del 118 intervenuto con un'ambulanza.