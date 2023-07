Cuneo, ritrovato in un fosso il corpo senza vita di un ciclista 47enne

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 luglio, a Cuneo intorno alle ore 17.

Un ciclista è caduto in un fosso mentre pedalava in via Bisalta. Il sinistro si è verificato all'altezza del civico 97.

Stando a quanto riferisce l'ufficio comunicazione dell'Asl il coinvolto è S.K., di 47 anni. Vani i tentativi di rianimazione. La persona è deceduta.

*** aggiornamento ore 19.50***

Sarebbe stato un malore la causa del decesso del 47enne, S.C., residente a Boves, soccorso oggi pomeriggio in via Bisalta.

Sul posto oltre all'emergenza sanitaria, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo e la Polizia Locale.